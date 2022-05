Francesco Bagnaia affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. , ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Mugello , senza mezzi termini, il portacolori del team Ducati Factory si gioca una grande, se non grandissima, fetta della propria stagione.

“punto di non ritorno” per Pecco. Inutile girarci attorno, l’improvvida caduta del Gran Premio di Francia ha rappresentato una sorta di Un altro errore simile , infatti, potrebbe estrometterlo in anticipo dalla corsa al titolo. Una corsa che, già ora, lo vede distante quasi due gare dalla vetta detenuta da Fabio Quartararo e, anche per questo motivo, la corsa in terra toscana diventa fondamentale per l’intera annata del pilota nativo di Torino.

Le sue parole, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend del Mugello, lo segnalano decisamente concentrato e carico: “Quello che è successo in Francia? Un errore, e gli errori possono capitare. Il mio, senza dubbio, è stato molto grosso. Ad ogni modo ho avuto tempo per riflettere su quello che è successo e direi che questa pista sarà la migliore per rimettermi in carreggiata. Un anno fa andò tutto bene fino al giorno della gara, una delle giornate peggiori di tutto il 2021, ma ora siamo nel 2022 e cercherò di concentrarmi su gara e campionato”.

“Pecco” preferisce essere di poche parole sui suoi obiettivi per la gara: “Rimanere calmo e concentrato”. Una conferma che il ducatista si trovi di fronte ad un weekend di grande importanza, su un tracciato nel quale, però, è salito solo una volta sul podio in tutta la carriera. Ultima battuta sulla cancellazione del Gran Premio di Finlandia che si sarebbe dovuto correre a luglio. Bagnaia ha detto la sua in questo modo: “Dal mio punto di vista avrò un’occasione in meno per recuperare punti in classifica. Ad ogni modo se hanno deciso in questo modo evidentemente non c’era ancora la situazione ideale per l’esordio del KymiRing. Vedremo di andare nel 2023″.

Concentrato anche Enea Bastianini, che si presenta all’evento di casa sulla scia del fantastico successo in rimonta di Le Mans, che gli ha permesso di avvicinarsi a -8 dalla vetta del Mondiale.

Il Mugello è sempre speciale, il fatto di avere molti tifosi sugli spalti è bellissimo. Vedremo come andrà, a Le Mans è andata molto bene, ma qui è tutta un’altra storia. Bisogna restare concentrati, ci sono molti piloti veloci come Bagnaia e Quartararo. Sarà dura, ma io sono preparato e pronto“, spiega il ducatista alla stampa.

Proverò a portare a casa il mio primo podio al Mugello, questo è il mio circuito di casa, ce la metterò tutta anche se non sarà facile. Anche la top 5 sarebbe comunque un buon risultato. Quest’anno per me la situazione sarà diversa perché avrò l’abbassatore al posteriore, mi piace fare il salto nello scollinamento prima della San Donato anche se non troppo grande“, aggiunge il nativo di Rimini.

“Bestia” si trova al terzo posto in classifica generale con un distacco di 8 punti dalla Yamaha di Fabio Quartararo e 4 dall’Aprilia di Aleix Espargarò, mentre il primo del gruppo inseguitore è Alex Rins con la Suzuki, a 25 punti dal campione iridato Moto2 del 2020.

