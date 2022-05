Grandissima gara di Francesco Bagnaia che conquista il Gran Premio d'Italia, ottavo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Grande Pecco che vince al Mugello e si riscatta dopo il pessimo errore di Le Mans. Il piemontese, coglie il primo successo sul mitico tracciato toscano, trionfando davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargaro e rilanciando le proprie ambizioni in chiave rincorsa titolo mondiale. Il francese continua a essere mister costanza e continua a guidare la classifica generale con 8 punti di vantaggio sull'alfiere dell'Aprilia, capace di cogliere il 4° podio consecutivo nelle ultime 4 gare.

Miglior risultato dal suo avvento in MotoGP per il rookie meraviglia del team Ducati VR46, Marco Bezzecchi, che precede Johann Zarco e il compagno di squadra Luca Marini. GP di casa da dimenticare per Enea Bastianini, che per un errore in curva 4 a 10 giri dalla fine, incappa nel secondo zero della stagione.

Le pagelle del Gran Premio

Francesco BAGNAIA Voto 10: Grande gara, super a rimettersi in sesto dopo il disastro di Le Mans. Poche storie, quando tutto fila non ha rivali, purtroppo è accaduto raramente per ora in questo 2022. Spesso chi ha fatto bene al Mugello ha fatto bene anche a Barcellona. Speriamo.

Fabio QUARTARARO Voto 9: El Diablo è sempre straordinario con un mezzo che in rettilineo perde una vita sulle tante Ducati intorno a lui e sulla solita Aprilia del costante Aleix, e conquista l'ennesimo grande piazzamento di questa stagione. Il francese, come Pecco, è costretto a diversi sorpassi, soprattutto nelle prime tornate contro le VR46, per poi provare a prendere Bagnaia. Ma l'italiano ne ha di più e il campione del mondo bada ad accontentarsi, conquistando comunque punti fondamentali nella generale.

Aleix ESPARGARO Voto 8: Mister costanza Quartararo, Aleix non è da meno. Il più vecchio dei fratelli Espargaro è ancora sul podio. Ennesima top three per lui di questa stagione a dir poco trionfale, purtroppo perde qualche punto su Quartararo nella generale. Grande gara dell'Aprilia che riesce ad avere la meglio su altre tre Ducati, quelle di Zarco, Marini e Bezzecchi.

Johann ZARCO Voto 7: Di lui non si parla mai, gli occhi sono tutti per Martin, Bastianini e gli altri. Ma in verità è un altro gran rider, sempre ad altissimi livelli. Chiude quarto davanti a tante Ducati. Tanta roba.

Luca MARINI e Marco BEZZECCHI Voto 8: Gara solidissima dei due VR46. Il Bez e il Maro fanno una grande corsa dal primo all'ultimo giro. I due partono a fionda e rimangono davanti anche per diversi giri. Poi Bagnaia e Quartararo ne hanno di più e se ne vanno, loro però combattono con le unghie e con i denti contro Aleix e Zarco. Alla fine sono battuti, ma la corsa nel complesso è ottima.

Fabio DI GIANNANTONIO Voto 6: Ieri il sogno, oggi torna sulla terra. Ci prova a combattere nelle prime curve, poi fa il gambero e torna indietro in classifica, chiudendo fuori dalla top ten.

Enea BASTIANINI Voto 5: Secondo zero stagionale per la Bestia. Peccato, dato che stava risalendo la china e ne aveva per lottare per il podio.

KTM Voto 6 e mezzo: Dopo qualche gara complessa, la moto austriaca torna a macinare prestazioni solide con entrambe le moto in top ten, non distanti dal podio.

Marc MARQUEZ Voto S.V.: Inutile stare qui a dargli un voto sulla gara di oggi. C'è solo da salutarlo, Inutile stare qui a dargli un voto sulla gara di oggi. C'è solo da salutarlo, augurargli il meglio e sperare di rivederlo qui in pista il prima possibile al massimo delle forze.

Pol ESPARGARO Voto 4: Doveva dare risposte per cercare di avere una sella per il prossimo anno, invece si ritrova a terra addirittura alla Arrabbiata 2 dopo poche tornate.

SUZUKI Voto 4: Dalla notizia dell'addio si è assistito a un momento di sbandamento delle moto blu. In questo weekend al Mugello Rins e Mir non ci hanno capito proprio nulla. Sempre nelle retrovie dalle libere, entrambi non concludono la gara. Dopo un grande inizio Rins è al terzo zero di fila.

Jack MILLER Voto 3: Alla fine le Ducati non dominano come si pensava, ma comunque l'australiano arriva a una vita dai vari Bagnaia, Bezzecchi e Marini. Chiude tristemente 15mo, ultima Ducati vera al traguardo, prima solo del tester Michele Pirro. Veramente male.

