Dopo un anno di pausa torna il pubblico al Mugello. Finalmente potremo vedere la gente sulle tribune di una delle piste più storiche e affascinanti di questo sport. Nel fine settimana i bolidi a due ruote saranno in scena per il Gran Premio d'Italia, nuovo atto del mondiale 2022. Tanti i temi sul banco, alcuni li abbiamo analizzati attentamente in questo post . Orari normali, diretta anche su TV8.

GP d'Italia: gli orari del weekend

Venerdì 27 maggio

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 28 maggio

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:25

Domenica 29 maggio

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

GP d'Italia: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'Intero weekend del GP d'Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro e in diretta anche su TV8.(Canale 108).

GP d'Italia in Live-Streaming

Il GP d'Italia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8.

GP d'Italia: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 29 maggio ore 14:00, Circuito Mugello

