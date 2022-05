A tra poco con il report

In condizioni veramente difficili al Mugello con la pioggia a intermittenza, Fabio Di Giannantonio conquista la prima pole position della carriera nella classe regina. Prima fila tutta italiana nel Gran Premio d'Italia, con Marco Bezzecchi secondo e Luca Marini terzo. Quarto Zarco, poi Bagnaia e Quartararo. Marquez ancora a terra, fortunatamente senza conseguenze.

Ad

Qualifiche a dir poco complesse. Nelle FP4 comincia a piovere, ma non è una pioggia forte, anzi è una piccola pioggerellina, che non bagna l'asfalto in maniera copiosa. Ne consegue che per tutte le qualifiche si gareggia con l'asfalto umido, troppo asciutto le rain e troppo bagnato per le slick. Il peggio del peggio per i piloti che non sanno mai che gomme mettere. Alla fine i tempi naturalmente si fanno con gli pneumatici da asciutto, ma con grandi difficoltà.

Gran Premio d'Italia Bagnaia vola sul giro secco, quattro italiani direttamente in Q2 4 ORE FA

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio d'Italia GP d'Italia 2022: orari Diretta tv e Live-Streaming IERI A 10:37