Festa italiana al Mugello! Nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia, ottavo atto del mondiale 2022 della MotoGP, ci sono tre italiani davanti a tutti e cinque Ducati nelle prime cinque. In testa però c'è uno degli italiani meno attesi: Fabietto Di Giannantonio.

Qualifiche a dir poco complesse. Nelle FP4 comincia a piovere, ma non è una pioggia forte, anzi è una piccola pioggerellina che non bagna l'asfalto in maniera copiosa. Ne consegue che per tutte le qualifiche si gareggia con l'asfalto umido, troppo asciutto per le rain e troppo bagnato per le slick. Il peggio del peggio per i piloti che non sanno mai che gomme mettere. Alla fine i tempi naturalmente si fanno con gli pneumatici da asciutto, ma con grandi difficoltà. E il migliore di tutti è stupendamente Fabio Di Giannantonio.

Pole a sorpresa? A guardare i risultati sino a stamattina sicuramente, guardando però ciò che il romano fa dal Q1 assolutamente no. Il Diggia è il rider che si abitua meglio a queste condizioni, piazzando il miglior tempo nel Q1 e poco dopo conquista la sua prima pole in carriera nella classe regina alla settima occasione. Grandiosa prestazione del romano che regala l'ennesima giornata trionfale di questa stagione al team Gresini. Quando Bastianini viene meno, solo decimo oggi, è Fabietto a far brillare la squadra del grande Fausto e, ancora una volta, c'è una Ducati 2021 davanti a tutti.

Per l'Italia e per la squadra di Borgo Panigale è un sabato di festa. Come detto ci sono cinque moto italiane davanti e tutta la prima fila tricolore. Secondo è un super Marco Bezzecchi che batte Luca Marini. Grande Bez, clamoroso il fatto che ci sono due rookie in griglia. Quarto Zarco, poi Bagnaia. Pecco ci prova, ma alla fine deve arrendersi. Almeno è davanti a Fabio Quartararo, prima non Ducati in griglia col sesto tempo. Chiudono la top ten Aleix, Nakagami, Pol e Bastianini.

Diverse le delusioni: Marquez ha la grande occasione in queste condizioni complesse, ma nel primo giro del Q2 finisce a terra violentemente, fortunatamente senza conseguenze. Ma nel secondo tentativo non va oltre la 12ma piazza. Altri comunque vanno molto peggio: Miller è fuori dal Q2 e domani partirà 13mo. Entrambe le Suzuki ancora più indietro.

Per domani sarà grande equilibrio. Tutto dipenderà da se e quanto pioverà. Con l'asciutto è possibile vedere un altro bel duello Bagnaia-Quartararo, mentre con l'acqua tutto può accadere. Staremo a vedere.

La griglia di partenza

CLASSIFICA: Di Giannantonio, Bezzecchi, Marini, Zarco, Bagnaia, Quartararo, Aleix, Nakagami, Pol, Bastianini, Martin, Marquez.

ELIMINATI NEL Q1: 13. Miller, 14. Pirro, 15. Oliveira, 16. BBinder, 17. J. Mir, 18. A. Márquez, 19. Gardner, 20. D Binder, 21. A. Rins, 22. Savadori, 23. Morbidelli , 24. M. Viñales , 25. R. Fernández, 26. Dovizioso

La cronaca in cinque momenti

- FP4 che parte con un buon Bagnaia che piazza subito il miglior tempo davanti a Bezzecchi, poi Marquez, Oliveira e Rins. Poco dopo comincia a piovere e la sessione si chiude praticamente qui.

- Q1 che parte con tutti che scendono in pista con le rain, anche se la pioggia non è tanta. Oliveira va subito in testa davanti a Milller, poi Mir e Marquez. Binder però prova l'azzardo e mette le slick, andando in testa con 3 secondi di vantaggio.

- Dopo il tempo di Brad, tutti rientrano ai box a cambiare moto e mettere le slick. I tempi si abbassano giro dopo giro e la classifica cambia ogni secondo. Alla fine i tre a brillare sono Miller, Marquez che gli prende la scia e un super Fabietto Di Giannantonio. E' proprio il Diggia a stampare il miglior tempo davanti al Cabroncito. Fuori quindi Miller, poi Pirro, Oliveira, Binder e Mir.

- Sempre con qualche goccia di pioggia comincia il Q2. Tutti scendono in pista con le slick, ma subito Marquez è vittima di un violento highside in curva 3 con l'asfalto umido e finisce a terra con la moto che si incendia. Bandiera rossa, fortunatamente Marc sta bene.

- Dopo una decina di minuti si riparte, sempre nelle solite condizioni ibride. Diggia è il più sicuro in queste condizioni ed è ancora in testa davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Quarto Nakagami, poi Pol, Marini e Bastianini. Negli ultimi minuti però tutti migliorano, m

La statistica chiave

Primo e secondo due Rookie, con Diggia primo e Bez secondo. Per la prima volta nella storia abbiamo tutta la prima fila italiana al Mugello in MotoGP.

La dichiarazione

Fabio DI GIANNANTONIO: "E' pazzesco. Il Mugello è la mia pista preferita e quindi sapevo di poter fare bene. Non mi aspettavo naturalmente la pole, non pensavo alle gocce ma ero concentrato per fare un gran giro".

Il migliore

Fabio DI GIANNANTONIO: Non è un caso, oggi l'ha meritata assolutamente. In queste condizioni riesce a tirare fuori quel qualcosa in più e conquista una stratosferica pole. Bravissimo.

Il peggiore

Maverick VINALES: Non era messo male nelle libere, poi dopo la prima goccia di pioggia si spegne e chiude addirittura dietro a Lorenzo Savadori con la moto test.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

