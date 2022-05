E' il momento del Gran Premio d'Italia. Sui saliscendi più famosi del mondo della Toscana, Bagnaia e compagni si daranno battaglia per il nuovo atto del mondiale 2022. Una gara molto attesa per tutti, soprattutto per il pubblico che potrà tornare a riempire le famose tribune del Mugello. Dopo una settimana di pausa ora i riders del mondiale affronteranno un bel back to back, prima qui in Italia e poi a Barcellona. Due corse fondamentali per capire chi veramente potrà lottare per il mondiale a fine anno. Andiamo a sfiscerare i cinque temi cardine di questo fine settimana.

1) Primo Mugello senza Rossi ma con una Bestia super! Stupirà ancora una volta?

Dopo oltre 25 anni, stavolta non vedremo in pista il Dottore. Vale sarà comunque nel paddock, dato che sabato ci sarà la cerimonio del ritiro ufficiale del numero 46 dalla classe regina. Nonostante la sua enorme mancanza, ci sono tanti altri riders in grado di tenere alto il nome dell'Italia, primo fra tutti Enea Bastianini. La Bestia viene dalla fantastica vittoria di Le Mans, la terza in stagione, unico a vincerne più di una nel 2022. Inoltre l'italiano è a soli 8 punti dalla vetta della generale. Il Mugello è sempre stata pista molto favorevole alle Ducati, perfette per sfruttare il lungo rettilineo sino alla San Donato. Come al solito lui sarà nell'ombra nelle prove, mai veramente sotto i riflettori, per poi in gara sferrare l'attacco decisivo. Ci riuscirà ancora una volta?

2) Bagnaia, ancora una volta, deve svoltare. Il Mugello sarà la pista giusta?

Francesco Bagnaia è caduto a sei giri dalla fine del GP di Francia, mentre si trovava in seconda posizione Credit Foto Eurosport

Ci stiamo ripetendo ormai da mesi: quella del Gran Premio d'Italia è l'ennesima occasione per Francesco Bagnaia di dimostrare di poter ancora essere in corsa per il mondiale. A Le Mans abbiamo vissuto un incubo con un suo errore clamoroso . Ora non può veramente più sbagliare. La moto è forte, lui pure, deve "solo" rimanere tranquillo e scacciare tutti i fantasmi che si è creato nella sua testa. Se dovesse essere un weekend "normale", abbiamo trovato il favorito numero 1 del weekend. Purtroppo però lo scriviamo tutti i fine settimana e in questo 2022 siamo stati smentiti molte volte. Noi naturalmente crediamo in Pecco, siamo certi delle sue grandi qualità. Deve solo metterle in mostra come ha già dimostrato di saper fare.

3) La formica Quartararo punta sul T2 e T3 della pista. Sarà in scia alle Ducati?

Fabio Quartararo Credit Foto Imago

Mugello è da sempre sinonimo di velocità. Nel lungo rettilineo del traguardo si sono toccati negli anni anche i 360 km/h. Numeri incredibili che verosimilmente vedremo anche questo weekend. Chi difficilmente sarà in grado di raggiungere queste velocità è Fabio Quartararo, che continua a faticare con la sua Yamaha sul dritto. Fortunatamente per lui il Mugello è una pista mista, con un grande rettilineo ma anche settori, soprattutto il secondo e il terzo, con tanti cambi di direzione e dove serve una moto agile, punto di forza della M1. Come al solito l'obiettivo di Fabietto sarà quello di non sbagliare e portare a casa il massimo possibile, magari sfruttando l'occasione se si dovesse presentare. Per ora la strategia in questo 2022 è stata portata avanti alla grande e il francese è in testa al campionato meritatamente.

4) Dopo il rinnovo abbiamo un Aleix ancora più carico

Aleix Espargaro Credit Foto Getty Images

Non è stata una sorpresa, ma in settimana è arrivato il rinnovo per Aleix Espargaro con l'Aprilia. Altri due anni di contratto assolutamente meritati per il pilota spagnolo che sta vivendo una vera e propria favola. Una vittoria e quattro podi complessivi lo pongono al secondo posto nella generale, a soli quattro punti dal Diablo. Quello che stupisce sono la sua costanza di rendimento e la sua competitività su ogni tracciato, segno della bontà assoluta del progetto della casa di Noale. Viene da tre terzi posti di fila, vederlo sul podio anche al Mugello è l'obiettivo del weekend. Ce la farà?

5) Marc Marquez outsider al Mugello?

Marc Márquez (Repsol Honda). GP Portugal 2022 Credit Foto Getty Images

Oltre a Quartararo, Bagnaia, Bastianini e Aleix, parliamo di Marc Marquez. Il Cabroncito viene da quattro gare costantemente al traguardo e questa di per sé è una notizia, dati gli ultimi anni tribolati del rider di Cervera. Lo spagnolo nelle scorse gare è sembrato più guardingo e meno propenso a prendere rischi. Forse è un Marc meno alieno e fenomenale rispetto al passato, conscio forse che il fisico non gli permette più di essere il funambolo che va sempre all in. Ma c'è comunque da fare un piccolo step in avanti se si vuole lottare almeno per il podio. In Toscana sarà il circuito giusto per rivederlo in top three?

