Valentino Rossi è stato uno dei protagonisti in quel del Mugello quest’oggi prima delle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Il ‘Dottore’ ha ricevuto il proprio #46, rimosso ufficialmente dal mondo della MotoGP dopo la è stato uno dei protagonisti in quel del Mugello quest’oggi prima delle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Il ‘Dottore’ ha ricevuto il proprio #46, rimosso ufficialmente dal mondo della MotoGP dopo la cerimonia odierna. Il Dottore ha raccontato le proprie emozioni Sky Sport a meno di una settimana dal prossimo impegno con le quattro ruote. Ricordiamo infatti la presenza nel calendario della 1000km del Paul Ricard, secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Il portacolori di WRT (Audi) per la principale categoria europea riservata alle GT3 ha dichiarato: “Mi chiedevo cosa sarebbe successo dopo il mio ritiro. Con le macchine c’è tanto lavoro da fare, ma con dieci gare è un impegno giusto. Il campionato è molto combattuto, ‘Pecco’ e Bastianini stanno andando veramente forte e fanno paura”.

Ad

"Mi sono divertito nella premiazione, ora me la sto godendo"

Gran Premio d'Italia Festa italiana al Mugello! Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marini 10 ORE FA

"La cerimonia? E' stato bello, è stato divertente. Anche questa premiazione è stata divertente, averla fatta qui al Mugello ha un sapore speciale, questo è sempre stato il Gran Premio di casa per me. Sto bene, sono contento perché è stato un percorso lunghissimo, ho sempre dato il massimo, la mia carriera è stata fantastica, quindi era il momento giusto per smettere. Ci ho provato fino alla fine perché credevo di poter vincere, poi però ho capito che era il momento di smettere. Adesso me la sto godendo. Il lavoro con le macchine mi sta aiutando molto: smettere di colpo e non fare più niente sarebbe stata più dura. Invece mi diverto a correre con le auto, mi piace. È un grande impegno, perché bisogna lavorare davvero tanto. Però sono appena una decina di gare all’anno, quindi è un impegno giusto. Poi sono diventato padre, anche quello è un bell’impegno. Però per il resto la mia vita non è cambiata tanto: mi alleno sempre con i ragazzi, andiamo a girare in moto. Mi chiedevo che effetto mi avrebbe fatto il ritiro, dato che sono andato in moto per tutta la vita. Mi chiedevo se andare in moto mi sarebbe piaciuto comunque, senza un obiettivo, senza allenarmi per uno scopo. Invece andare in moto mi dà gusto uguale, anche perché è bello andare con i nostri piloti, ci sfidiamo, vado forte ancora".

"Io papà? Fare il genitore è una figata"

"Giulietta adesso è piccolina, ha appena due mesi e mezzo, quindi fa ancora poche cose. Però si vede che ha un grandissimo potenziale, si vede proprio che ha i cavalli. C’è una bella atmosfera, a casa mia si sta bene, abbiamo la nonna Stefi di fianco. Le nonne sono impazzite per la nipotina, abbiamo dato loro una seconda giovinezza, sono molto contente. Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo, tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me, quello fa la differenza. Ci stiamo divertendo, fare il genitore è proprio una figata".

Valentino Rossi-Mugello: una storia di imprese e record lunga oltre 20 anni

Gran Premio d'Italia Incubo Marquez: 4a operazione alla spalla, salterà il resto del 2022 7 ORE FA