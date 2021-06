Doppietta Yamaha Factory in testa alla terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP, con Maverick Viñales che si conferma in grande spolvero ad Assen stampando il miglior tempo assoluto del weekend in 1’32″336 grazie ad un time-attack da urlo.

Il 26enne spagnolo, reduce dal disastroso ultimo posto nel GP di Germania, è stato dunque il più veloce per il terzo turno consecutivo rifilando quasi due decimi al compagno di squadra Fabio Quartararo (comunque ottimo 2° a 197 millesimi) e candidandosi al ruolo di grande favorito per la pole position in caso di qualifica asciutta.

Gran Premio d'Olanda Libere 2: Viñales anticipa la pioggia e si conferma leader UN GIORNO FA

Conferma ad alti livelli almeno sul giro secco anche per Pol Espargarò, 3° con la Honda a 305 millesimi dalla vetta, precedendo il fratello Aleix, 4° a 0.411 in sella ad un’Aprilia ormai stabilmente nelle posizioni che contano su ogni tracciato. Obiettivo centrato per Suzuki, che qualifica entrambe le moto direttamente per il Q2 grazie al quinto tempo di Joan Mir (0.412) e al sesto di Alex Rins (0.509).

Distacchi risicatissimi nella simulazione di qualifica, con i primi 10 racchiusi in meno di 6 decimi. L’elenco dei piloti che hanno già staccato il pass per il Q2 comprende anche il giapponese Takaaki Nakagami (Honda), il portoghese Miguel Oliveira (KTM), l’azzurro Valentino Rossi (Yamaha) e l’australiano Jack Miller (Ducati).

Rossi è riuscito finalmente a mettere assieme un time-attack pulito con gomme nuove (9° a 0.558 dalla testa) e si è garantito la certezza di partire domani nelle prime quattro file della griglia, anche se nel pomeriggio proverà a fare ancora meglio e avvicinare la top5.

Fuori dai 10 nel combinato le Ducati di Johann Zarco e di Francesco Bagnaia, che dovranno quindi affrontare il Q1 insieme ad altri big come Marc Marquez (15° a meno di due decimi dalla top10), Jorge Martin e Brad Binder.

CLASSIFICA FP3 GP OLANDA 2021 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.0 1’32.336

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1’32.533 0.197 / 0.197

3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 311.4 1’32.641 0.305 / 0.108

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.3 1’32.747 0.411 / 0.106

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.5 1’32.748 0.412 / 0.001

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.0 1’32.845 0.509 / 0.097

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.5 1’32.853 0.517 / 0.008

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1’32.871 0.535 / 0.018

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.2 1’32.894 0.558 / 0.023

10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1’32.907 0.571 / 0.013

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 312.2 1’32.938 0.602 / 0.031

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 315.4 1’32.941 0.605 / 0.003

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 313.8 1’32.974 0.638 / 0.033

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 302.9 1’33.026 0.690 / 0.052

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’33.069 0.733 / 0.043

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.8 1’33.087 0.751 / 0.018

17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 312.2 1’33.250 0.914 / 0.163

18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 305.2 1’33.356 1.020 / 0.106

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.0 1’33.368 1.032 / 0.012

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 306.7 1’33.465 1.129 / 0.097

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 309.0 1’33.853 1.517 / 0.388

22 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.7 1’34.254 1.918 / 0.401

Gran Premio d'Olanda Morbidelli operato al ginocchio sinistro: rientra dopo la pausa UN GIORNO FA