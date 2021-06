Dopo aver rivisto Marc Marquez tornare alla vittoria , è tempo di trasferirsi in Olanda per il nono atto del mondiale 2021. Assen è l'Università del Motociclismo, la SPA per le due ruote, anche se le modifiche al tracciato degli ultimi anni gli hanno fatto perdere quel fascino e quel gusto che la vecchia pista dava. Comunque rimane uno dei circuiti più belli e apprezzati del calendario, una location dove tutti voglioni vincere, soprattutto Fabietto Quartararo, che arriva in Olanda da leader del mondiale e in un ottimo stato di forma. El Diablo viene dal podio del Sachsenring, su una pista dove la Yamaha ha sempre fatto fatica. Ora però c'è Assen e la M1 qui è sempre stata competitiva. Vedremo cosa farà la Ducati che ha faticato in Germania, mentre c'è tanta curiosità sul Cabroncito: sarà ancora in grado di trionfare in Olanda? Orari soliti, ci sarà anche la MotoE.

Il programma del GP d'Olanda

Venerdì 25 giugno

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 26 giugno

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:10 - E-Pole MotoE

Domenica 27 giugno

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

15:30 - Gara MotoE

GP d'Olanda: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro in differita su Tv8

L'intero weekend del GP d'Olanda sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in differita su TV8 alle 17.05 (Canale 108).

GP d'Olanda in Live-Streaming

Il GP d'Olanda sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, su DAZN.IT e nella sezione streaming del sito web di TV8.

