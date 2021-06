Mondiale MotoGP 2021, Maverick Viñales e l’altro iberico Johann Mir (Suzuki), allungando prepotentemente in un campionato che lo vede sempre più leader. “E stata dura, molto. Stavo facendo tanta fatica a passare Pecco all’inizio e non sapevo cosa aspettarmi”. Il Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del2021, ha consegnato a Fabio Quartararo la quarta vittoria stagionale . Il transalpino ha preceduto sul traguardo il compagno di teame l’altro ibericoallungando prepotentemente in un campionato che lo vede sempre più leader. Quartararo , al settimo cielo, si è presentato ai microfoni post gara, pronto a godersi le cinque settimane della pausa estiva con la consapevolezza di essere l’uomo da battere:

La sua gara invece, nonostante il trionfo, è stata condizionata da un problema fisico al braccio destro da poco operato per sindrome compartimentale: “In generale ho avuto un po’ di problemi al solito avambraccio destro in questo fine settimana e forse senza questo avrei potuto girare tre decimi più forte. A un certo punto della corsa ho avuto anche paura. Sono contento perché Maverick ha vinto la battaglia delle qualifiche ieri, mentre oggi ho vinto io. E’ una grande situazione”.

Joan Mir ha chiuso al terzo posto. Lo spagnolo della Suzuki si è reso protagonista di una bella rimonta dalla decima piazza di partenza, riuscendo a conquistare il terzo podio dell’anno: "Non potevo chiedere di più da questa gara. Sapevamo che il passo c’era e sarebbe stato costante. Come sempre però ci è mancato il giro veloce che ci avrebbe messo davanti nelle qualifiche. Il podio è davvero speciale, abbiamo dato il massimo per conquistarlo”, ha dichiarato il campione del mondo in carica al termine della corsa.

“Volevo chiudere questa prima parte della stagione, in cui abbiamo avuto tante difficoltà, più di quelle attese, in questo modo positivo. Sono punti importanti per partire meglio nella seconda parte della stagione. Lo dedico a tutti i ragazzi, ringraziandoli per il loro lavoro”, conclude Mir ai microfoni di Sky Sport.

