Dopo l’annuncio di ieri della Petronas Yamaha, oggi è stato operato al ginocchio sinistro il pilota romano Franco Morbidelli: l’azzurro sfrutterà la pausa estiva per rientrare senza perdere ulteriori gare oltre a quella di Assen che si corre in questo fine settimana. Per risolvere il problema ravvisato nel corso di un allenamento ad inizio settimana al menisco ed al legamento crociato anteriore si è reso necessario un intervento eseguito oggi dal professor Maurilio Marcacci. Non sono stati resi noti i tempi di recupero.

L’annuncio è stato dato a SportMediaset da Wilco Zeelenberg, team manager Petronas: "Ho ricevuto un messaggio dal suo assistente, Manuel Lucchetti: è stato operato questa mattina, l’intervento è andato bene. Gli mandiamo i nostri migliori auguri, speriamo di gestire la squadra nel modo migliore durante la sua assenza, anche se sarà difficile fare a meno di lui in questo momento".

