Grande spavento per Marc Marquez durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda , prova valida per il Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Assen, alla curva 10, il pilota spagnolo della Honda si è reso protagonista di un violento highside: disarcionato dalla moto, su una pista resa scivolosa da una leggera pioggia, è ricaduto sulla spalla destra rotolando per diversi metri sulla ghiaia. La caduta, per fortuna, non sembra avere causato conseguenze fisiche a Marquez, che è tornato ai box sulle sue gambe.