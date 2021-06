Franco Morbidelli che non sarà al via del Yamaha Petronas, facendo riferimento ad un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento. Brutte notizie perche non sarà al via del GP d'Olanda di MotoGP , nona tappa del Mondiale, domenica 27 giugno ( il report dell'ultima gara ). A comunicarlo è stato lo stesso team della, facendo riferimento ad un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento.

Un infortunio, in realtà, che si porta dietro ormai da diverse settimane e che, alla luce della sua assenza ad Assen, si è aggravato negli ultimi giorni. Mercoledì 23 giugno, infatti, è prevista una risonanza magnetica per verificare l'eventuale interessamento del legamento crociato, già operato nel finale della scorsa stagione.

MotoGP The King is Back! Il ritorno del Cabroncito 14 ORE FA

L'obiettivo ora, è un po' di riposo, sfruttando la pausa estiva per ripartire con maggior freschezza nella seconda parte di stagione. Anche per recuperare un po' di terreno in classifica, visto che Morbidelli si trova 11° a -91 dal leader Quartararo.

MotoGP: tutti i team e i piloti del Mondiale 2021

Gran Premio di Germania Le pagelle: Marquez da 10 e lode, disastro per la Yamaha 20/06/2021 A 13:43