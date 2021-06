Grande spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per Valentino Rossi, protagonista di una spettacolare caduta nel corso del 9° giro del Gran Premio d'Olanda, valido per il Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista di Assen, in concomitanza con la curva 7, il Dottore è scivolato finendo rovinosamente nella ghiaia. La sua moto è andata praticamente distrutta dopo essere letteralmente rimbalzata più volte. Rossi si è prontamente rialzato.

Per Rossi è il terzo ritiro stagionale

Al momento della caduta Valentino Rossi era in chiara difficoltà e veleggiava nelle ultimissime posizioni a distanza siderale dai primi. Evidente la delusione dei meccanici Yamaha di fronte alle immagini del Dottore che, sconsolato, non ha potuto fare altro che ritirarsi e tornare mestamente ai box. Per Rossi si tratta del terzo ritiro stagionale dopo quelli nel Gran Premio del Portogallo e nel Gran Premio di Catalogna.

