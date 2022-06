E' Augusto Fernandez il vincitore del Gran Premio d'Olanda sul circuito di Assen, 11mo atto del mondiale 2022 della Moto2. Bravissimo lo spagnolo a conquistare il terzo successo stagionale, il secondo di fila. Trionfo che lo porta in testa al mondiale in coabitazione con Celestino Vietti oggi quarto.

Super gara di Fernandez che, partito dalle retrovie, recupera, si porta in testa e riesce a resistere agli attacchi dei rivali. Secondo un grandissimo Ai Ogura, sempre più costante e preciso. Il giapponese, come Fernandez e Vietti, da dietro risale a suon di giri veloci e conquista la piazza d'onore. Chiude il podio Dixon, che riesce a rimanere davanti di Celestino Vietti al fotofinish.

Bella gara dell'italiano che, partito 11mo dopo il disastro in qualifica, non parte bene e rimane un po' intruppato nel gruppo. Poi però cambia marcia e torna sotto. Sfruttando le cadute di Schrotter, Beaubier e Arenas, si ritrova al quarto posto attaccato al podio. L'ultimo giro è da eroe, col miglior tempo e con una ultima chicane incredibile, ma purtroppo non va sul podio di un nulla. Poco male comunque, dato che gli avversari sono li. Settimo Tony Arbolino, partito alla grande ma crollato alla distanza. Nessun altro italiano a punti.

Ora un mese di pausa. Mondiale ultra combattuto con Vietti e Fernandez a pari punti e Ogura staccato di una sola lunghezza.

La cronaca in cinque momenti

Pronti via e Alonso Lopez prova già a fuggire. Secondo Dixon, poi Arenas, Schrotter e Fernandez. In curva 1 Lowes va lunghissimo e torna in pista praticamente ultimo. Due giri dopo finisce a terra. Celestino è decimo, mentre Arbolino settimo.

- Lopez prosegue davanti, secondo un super Schrotter. Terzo Arenas, poi Dixon, Fernandez, Bendsneyder, Beaubier e Arbolino. Sono questi otto nel gruppo di testa a lottare per il successo, mentre nono Vietti è più staccato. Schrotter ne ha e per la prima volta si porta in testa.

- A metà gara altro colpo di scena: finisce a terra Schrotter. Arenas e Lopez ringraziano e si riportano in testa, mentre terzo è Fernandez, poi Dixon, Bendsneyder, Beaubier e Arbolino, mentre Vietti cerca di chiudere il gap su questo gruppetto insieme a Ogura.

- Si arriva agli ultimi dieci giri. Lopez va lungo e torna in pista sesto, dietro Ogura e Vietti arrivano sul gruppo di testa. Davanti c'è Arenas, poi Fernandez e Dixon. Fernandez e Arenas provano a dare lo strappo guadagnando sette decimi sugli altri. Dietro Arbolino perde terreno, mentre Vietti recupera sino alla sesta piazza. La fuga dei primi due svanisce e il gruppetto torna sotto. Cade Beaubier, Dixon e Ogura superano Arenas e salgono al secondo e terzo posto. Davanti sempre Fernandez, Vietti quinto.

- Tre tornate al termine. Fernandez comanda davanti a Ogura, Dixon, Arenas e Vietti. Sono questi cinque a lottare per il successo, che però diventano quattro per la caduta di Arenas. Augusto prende qualche metro ed è in solitaria davanti, poi Ogura, Dixon, Vietti e Bendsneyder. Si arriva all'ultima chicane con Vietti che per 33 millesimi rimane ditro a Dixon. Primo Fernandez, poi Ogura.

La dichiarazione

Celestino VIETTI: "Sono abbastanza contento. Mi dispiace che eravamo abbastanaza veloci ma ho fatto fatica nei primi giri. Una gara comunque positiva".

Il momento social

Il migliore

Augusto FERNANDEZ: Che gara di Augusto che, partito da dietro, rimane calmo, scala il gruppo e va in testa. Dopo essere arrivato davanti, non c'è n'è per nessuno e vince.

Il peggiore

Sam LOWES: Inizia la gara malissimo, la finisce due giri dopo ancora peggio. Va lunghissimo in curva 1 dopo essere partito bene al terzo posto. Torna in gara praticamente ultimo, termina nella ghiaia due tornate dopo.

Fabio Quartararo, i numeri di un mondiale storico

