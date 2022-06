Dopo aver visto Fabio Quartararo dominare in Germania per la prima volta in carriera , è tempo di trasferirsi in Olanda per l'undicesimo atto del mondiale 2022. Assen è l'Università del Motociclismo, la SPA per le due ruote, anche se le modifiche al tracciato degli ultimi anni gli hanno fatto perdere quel fascino e quel gusto che la vecchia pista dava. Comunque rimane uno dei circuiti più belli e apprezzati del calendario, una location dove tutti voglioni vincere, soprattutto El Diablo, che arriva in Olanda da favorito assoluto. Chi può infastidirlo? Sicuramente le tante Ducati in pista e il solito Aleix Espargaro, che per svariati motivi non sale sul podio da due gare consecutive. Orari soliti, ci sarà anche la MotoE.

Il programma del GP d'Olanda

Venerdì 24 giugno

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 25 giugno

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:15

Domenica 26 giugno

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

GP d'Olanda: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro in differita su Tv8

L'intero weekend del GP d'Olanda sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in differita su TV8 alle 17.15 (Canale 108).

Palinsesto TV8

Sabato 25 giugno: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 15:30

Domenica 26 giugno: gara Moto3 alle 14:15; gara Moto2 alle 15:30; gara MotoGP alle 17:15.

GP d'Olanda in Live-Streaming

Il GP d'Olanda sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app e nella sezione streaming del sito web di TV8.

