Fabio Quartararo scatterà dalla seconda posizione sulla griglia di partenza del GP d’Olanda 2022, tappa del Mondiale MotoGP Il Campione del Mondo si è messo in scia a Francesco Bagnaia, ancora capace di timbrare la pole position e di confermarsi come il più veloce sul giro secco in questa stagione. Il francese è ampiamente al comando della classifica generale e vuole portare a casa altri punti pesanti per avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo iridato. 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen , ancora capace di timbrare la pole position e di confermarsi come il più veloce sul giro secco in questa stagione. Il francese è ampiamente al comando della classifica generale e vuole portare a casa altri punti pesanti per avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo iridato.

Fabio Quartararo ha analizzato la propria prestazione al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Secondo posto molto importante in vista della gara: ad Assen è difficile sorpassare e quindi è importante partire davanti. Sono contento e penso che possiamo fare una bella gara, il passo è veramente molto forte e per me siamo ancora io e Bagnaia. Abbiamo fatto un bel passo: sarà una gara tosta ma bella”.

Gran Premio d'Olanda Bagnaia batte ancora Quartararo in qualifica! 5° Aleix

“Ieri ero contento, stamattina ho avuto un po’ di difficoltà ma non ci siamo arresi, abbiamo continuato a lavorare bene e nelle FP4 siamo riusciti ad andare subito molto forte. Abbiamo preparato bene le qualifiche, la pista mi piace anche se non è propriamente adatta alle nostre caratteristiche“.

“La pole position qui vale tanto, con le FP4 abbiamo avuto modo di fare un notevole passo in avanti che ci ha permesso di fare così bene in qualifica, siamo pronti per domani. La gara sarà tosta, punto innanzitutto a finirla (ride, ndr); credo e spero di aver imparato la lezione dallo scorso Gran Premio. I problemi avuti in mattinata erano relativi al feeling, non riuscivo a raggiungere la velocità che volevo, abbiamo semplicemente provato ad abbassare di un po’ la moto ed è andata bene, mi ha dato un vantaggio nelle FP4 con le gomme usate“.

