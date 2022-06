E' ancora un grande Pecco Bagnaia il poleman del Gran Premio d'Olanda, 11mo atto del mondiale 2022 della MotoGP. Bravissimo l'italiano a portare a casa il miglior tempo nell'Università del Motociclismo di Assen.

Dopo la pole del Sachsenring, Francesco si ripete anche sette giorni dopo piazzando il record della pista. Ma soprattutto dà una gran risposta dopo l'erroraccio in gara di domenica scorsa. Ducati che si conferma ad altissimi livelli anche su una pista non amica come Assen, mettendo ben cinque moto nei primi sette.

I due non Ducati, naturalmente, sono Quartararo e Aleix. El Diablo è battuto, ma si ferma a un decimo da Pecco. Altra enorme qualifica del francese che fa l'impossibile e chiude secondo in griglia. Per domani, guardando i passi gara, sarà lotta a due tra Fabio e Pecco. Speriamo di poterla finalmente vedere la lotta tra loro, senza crash nelle prime fasi. L'Aprilia di Aleix si ferma invece al quinto posto, dietro al buon Martin che chiude la prima fila e al grandissimo Marco Bezzecchi, che domani sarà in quarta posizione. Il più vecchio dei fratelli Espargaro fa il massimo, ma in questo weekend non ne ha per stare con Quartararo e Bagnaia. Sesto Miller, chiudono la top ten Zarco, Oliveira, Rins e Binder.

Diversi gli eliminati nel Q1. Male Mir, il team Gresini, ma soprattutto Luca Marini che, dopo alcune grandi settimane di qualifiche e gare, ad Assen viene meno almeno il sabato. Vedremo domani cosa farà il fratello di Valentino Rossi.

Per domani, come ormai è stato nelle ultime settimane, ci si aspetta il duello tra Bagnaia e Quartararo. Purtroppo nelle ultime due settimane Pecco è venuto meno a inizio gara, speriamo stavolta di poter assistere veramente alla battaglia tra i due.

La griglia di partenza

LA CLASSIFICA: Bagnaia, Quartararo, Martin, Bezzecchi, Aleix, Miller, Zarco, Oliveira, Rins, Binder, Vinales, Nakagami.

ELIMINATI NEL Q1: Marini, Mir, Di Giannantonio, Bastianini, Dovizioso, Bradl, Gardner, Morbidelli, Alex Marquez, Savadori, Fernandez, Darryn Binder.

La cronaca in cinque momenti

- FP4 che mette in scena la solita lotta tra Quartararo, Bagnaia e Aleix. Sono loro tre i mattatori dell'ultima sessione di libere. Alla fine il miglior tempo lo fa El Diablo davanti a Pecco.

- Mentre Bastianini accusa subito un problema alla prima modo ed è costretto a prendere la seconda, nelle prime fasi sono le KTM di Oliveira e Binder a fare i migliori tempi. Terzo Mir, poi Dovizioso. Non bene Luca Marini, molto indietro.

- Nel secondo tentativo Binder si porta in testa. Marini e Mir ci provano, ma le due KTM con grande facilità si qualificano al Q2. Fuori Marini, Di Giannantonio e Bastianini.

- Pronti via e Jorge Martin fa subito il record della pista davanti a Quartararo distante 10 millesimi. Terzo Bagnaia, poi Miller. Quinto un buon Bezzecchi, solo sesto Aleix Espargaro.

- Nel secondo tentativo Pecco vola e si porta in testa. Fabietto ci prova, fa un giro da paura ma si ferma a un decimo. Terzo rimane Martin che non si migliora, quarto un grande Bezzecchi davanti ad Aleix.

La statistica chiave

Decima pole position in carriera in MotoGP per Francesco Bagnaia

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "Secondo posto molto importante per domani. L'obiettivo era la prima fila. Qui facciamo fatica a sorpassare ma abbiamo un buon passo. Penso sarà una gara a due con Pecco".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: Super, grandissima, pole con record della pista per lui. Tanti complimenti, anche perché la Ducati ad Assen non ha mai veramente brillato. Purtroppo però la gara è domenica, al sabato non si vince nulla. Speriamo possa andare diversamente rispetto alle ultime setimane.

Il peggiore

Luca MARINI: Dopo delle ottime qualifiche nelle scorse settimane, stavolta Luca viene meno ad Assen. Primo degli esclusi nel Q2, ma soprattutto un passo indietro rispetto alle altre qualifiche. Per domani dovrà rimontare se vuole continuare il filotto di top ten delle ultime corse.

