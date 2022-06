A tra poco con il report

La cronaca in cinque momenti chiave

- Bagnaia parte a fionda, Quartararo sbaglia in curva 1 e perde terreno, facendosi passare da Aleix. Quarto Martin, poi Bezzecchi e Miller che deve scontare un long lap. Male Zarco solo 12mo.

- Aleix e Quartararo si buttano all'inseguimento di Bagnaia. Bezzecchi supera Martin ed è quarto. Sesto Binder, poi Nakagami, Vinales, Oliveira e Miller che sconta la penalità. Ma al quinto giro succede l'impensabile: El Diablo tenta un sorpasso impossibile su Aleix, scivola e coinvolge anche il rivale. L'Aprilia riparte 15ma, Quartararo ultimo. Primo errore di quest'anno del francese.

- Ci si ritrova con Bagnaia primo in solitaria. Secondo Bezzecchi, poi Martin, Binder, Vinales, Nakagami, Miller, Oliveira, Zarco e Di Giannantonio. Vinales passa Binder e va quarto, Mentre Diggia dietro perde terreno, con Aleix che risale in 12ma piazza. A Nakagami viene dato un long lap e si ritrova dietro Aleix che risale in top ten, mentre Quartararo cade definitivamente.

- Inizia a scendere qualche goccia di pioggia. Ne approfitta subito Aleix che in poche curve passa sia Zarco che Mir. Anche Martin ha qualche problema e viene passato da Vinales, Binder e Miller. Bagnaia prosegue indisturbato davanti a Bezzecchi. Terzo Vinales, poi Binder, Miller, Martin, Aleix settimo, poi Mir, Oliveira e Rins.

- Ultime tornate. La pioggia scema e il ritmo torna fortissimo. Davanti sempre Bagnaia e Bezzecchi. Miller quarto attacca Vinales, quinto Binder, mentre Aleix settimo prova ad attaccarsi a Martin sesto. Si arriva al penultimo giro: Miller attacca Vinales ma va lungo all'ultima chicane e Maverick va sul podio. All'ultimo giro Aleix alla disperata passa in un colpo solo sia Binder che Miller, conquistando una clamorosa quarta posizione. Quinto Binder, poi Miller e Martin.

