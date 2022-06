Ad Assen il meteo cangiante ha concesso una tregua, nel senso che non ha piovuto durante la seconda sessione di prove libere. Si è cominciato con asfalto bagnato, il quale però è andato progressivamente drenandosi. Di conseguenza a inizio turno era ancora obbligatorio usare le gomme rain, ma successivamente si è creato un binario asciutto che ha consentito di azzardare le slick. I tempi si sono quindi abbassati notevolmente e, quelli realizzati oggi pomeriggio, potrebbero essere quelli che determineranno i 10 centauri ammessi di diritto alla fase decisiva delle qualifiche.

Ad

Difatti, essendo il rischio di pioggia perenne, non vi è alcuna garanzia che la FP3 di domattina possa consentire un sovvertimento delle attuali gerarchie. Siccome la pista è andata migliorando di minuto in minuto, è risultato fondamentale farsi trovare pronti proprio nella parte conclusiva del turno. Miglior tempo per Francesco Bagnaia, che capitana le quattro Ducati nella top-ten. Le altre tre sono quelle di Jack Miller, Johann Zarco e Marco Bezzecchi. Rispondono presenti entrambe le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales, nonché le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Alla compagnia si aggiungono la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ktm di Brad Binder.

Gran Premio d'Olanda Libere 1: Jack Miller il migliore sotto il diluvio di Assen 5 ORE FA

Dunque, i primi dieci della classifica combinata faranno la danza della pioggia in vista di domani mattina, poiché una FP3 bagnata renderebbe impossibile abbassare le attuali prestazioni cronometriche. Viceversa, chi è al di fuori dalla top-ten provvisoria si augura ci possano essere condizioni tali da permettere di migliorare i tempi. Dopotutto, dover affrontare la Q1 significherebbe correre il serio rischio di restare impantanati a centro griglia.

MOTOGP, GP OLANDA, CLASSIFICA FP1+FP2

1. BAGNAIA Francesco (Ducati)

2. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

3. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

4. RINS Alex (Suzuki)

5. MILLER Jack (Ducati)

6. MIR Joan (Suzuki)

7. VIÑALES Maverick (Aprilia)

8. BINDER Brad (Ktm)

9. ZARCO Johann (Ducati)

10. BEZZECCHI Marco (Ducati)





Bagnaia, Marini, Bastianini: gli highlights del test Ducati a Jerez

Gran Premio d'Olanda Quartararo, Bagnaia, Aleix, Zarco e Marini: le 5 domande 20 ORE FA