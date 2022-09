Pecco Bagnaia rimedia uno zero sanguinoso che rischia di pesare tantissimo nell’ottica rincorsa Mondiale. Nella domenica perfetta per il compagno di squadra Jack Miller, che Dopo aver rimontato ben 81 punti a Quartararo in 5 gare grazie a un filotto di quattro vittorie e un 2° posto in cinque gare a Motegi,rimedia uno zero sanguinoso che rischia di pesare tantissimo nell’ottica rincorsa Mondiale. Nella domenica perfetta per il compagno di squadra Jack Miller, che stravince sulla pista di Motegi con un ritmo inesorabile regalando a Ducati l’undicesimo successo in questo formidabile 2022 per la casa di Borgo Panigale: il pilota piemontese – miglior punta per la scuderia bolognese per tentare di rompere il tabù titolo piloti che manca ormai da 15 anni – si butta via a un giro dalla fine , perdendo l’anteriore in staccata nel tentativo di sorpassare Quartararo e rosicchiare qualche punto in classifica generale. Una topica che lo stesso pilota n°63 ha commentato con un sarcastico applauso in presa diretta, quasi a rendersi conto della cavolata che aveva commesso come rivela ai microfoni di Sky Sport.

La reazione dopo la caduta? Stavo applaudendo la ca***ta che avevo fatto, insomma mi stavo dando del co***ne. Oggi stranamente non riuscivo a fare niente, non avevo trazione e l’unica cosa che riuscivo a fare era frenare. Solo negli ultimi giri riuscivo a fare quello che volevo, ma nell’ultimo giro sono stato ambizioso, volevo sorpassare Quartararo e prendere anche Viñales ma purtroppo ho commesso un errore grave perché buttare via dei punti così non è corretto per il lavoro che ha fatto la squadra. Dico sempre che imparo dagli errori ma devo ancora capire come fare ad essere più freddo in determinate situazioni di gara, perché io il sorpasso l’ho visto ma in realtà non c’era lo spazio per completare la manovra”.

"Fortunato a non stendere Quartararo nella manovra, non si meritava di cadere per causa mia"

Anche se è difficile vedere qualcosa di positivo da questa gara, il pilota piemontese ci prova comunque e almeno può sorridere per aver perso solamente 8 punti a causa di questo macroscopico errore.

"L’unica cosa positiva nell'occasione è che non ho steso Quartararo, sarebbe stato ingiusto. Nonostante l’errore mi è andata bene perché Quartararo era in difficoltà e Aleix non ha preso punti ed è ancora dietro di noi. Cosa avrei dovuto fare col senno di poi? Dovevo aspettare, ma perdevo in accelerazione. Come ho passato Bastianini avrei passato anche Quartararo ma sono stato impulsivo".

L'erroraccio di Bagnaia che rischia di costargli il mondiale Credit Foto Twitter

Gioia Miller: "Oggi mi sono stupito di quanto andavo forte"

Se Pecco si lecca le ferite e mastica amaro, a godersi la miglior domenica della stagione e a salvare il weekend del team Ducati ufficiale ci ha pensato Jack Miller che ha colto la terza vittoria della Ducati dominando in lungo e in largo sul tracciato di Motegi.

"Ogni tanto mi stupivo anche io di quanto andavo forte oggi. Devo dire che mi sono sentito benissimo lungo tutto il corso del fine settimana, anche nelle prove libere. Sono davvero felice per questo risultato e per avere messo in scena una prestazione di alto livello. Voglio davvero ringraziare i fan giapponesi che, come sempre, sono stati incredibili. Numerosi, calorosi, anche sotto la pioggia di ieri. Uno dei pubblici migliori di tutto il calendario. Una giornata eccezionale, ora voglio concentrarmi sulle ultime uscite, poi penserò anche al matrimonio. L’errore di Bagnaia? Non si vincono 6 GP e non si recuperano 81 punti in 5 gare a Quartararo facendo gare conservative, in difesa. Questo è Pecco... E sono sicuro che in un modo o nell’altro tutti insieme riusciremo a portare a casa il titolo a fine stagione”.

Quartararo: "Ho preso punti su Bagnaia ma non sono contento"

"Mi aspettavo di essere messo meglio sul passo, ma non riuscivo a sorpassare. Ho fatto tutta la gara dietro a Vinales, mi aspettavo di avere più grip. Non ho nemmeno potuto provare a fare un sorpasso. Alla fine abbiamo preso un po’ di punti, ma fare una gara così non mi soddisfa… Avevo un passo più veloce, facevo fatica in accelerazione. Non devo mollare, sono pronto per la Thailandia".

Fabio Quartararo (Yamaha Factory) - GP Giappone Credit Foto Getty Images

Marquez (4°): "Finalmente non ho provato nessun dolore al braccio, sono felice"

"Sono molto contento, non solo per il risultato, ma anche perché per la prima volta dopo tanto tempo non ho avvertito alcun dolore al braccio. Al più sentivo stanchezza, ma non dolore, che di solito dà fastidio per gli ultimi giri ma oggi non è stato così. Sento che il braccio è morbido, ma è normale. Questo weekend abbiamo lavorato tutti bene, sia io come pilota che la scuderia e lo staff. In questa pista non abbiamo accusato i nostri consueti punti deboli, e soprattutto abbiamo condotto una gara tranquilla, senza strafare, costante; ho scelto la morbida al posteriore per spingere da subito, ho avuto qualche problemino al primo giro ma per fortuna è stato risolto prontamente, il cambio mappa ha dato i suoi frutti, poi nel finale ho attaccato".

