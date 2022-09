Aron Canet ha conquistato la pole position del è la pioggia la grande protagonista della sessione, con i piloti che hanno dovuto sfidare condizioni non semplici per andare a caccia del giro perfetto. Le precipitazioni si sono fatte subito molto intense, trasformandosi presto in un vero e proprio nubifragio, tanto da costringere la direzione gara ad esporre la bandiera rossa a 9:37 dal termine. Dopo una pausa di oltre un’ora, il meteo è tornato clemente e ha permesso la conclusione della Q2. Da questo scenario è emerso di prepotenza lo spagnolo del team Kalex Flexbox con il tempo di 2:04.939 rifilando distacchi importanti a tutti. Uno scatenatoha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone , sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2022, dominando sull’acqua in lungo ed in largo. Sul tracciato di Motegicon i piloti che hanno dovuto sfidare condizioni non semplici per andare a caccia del giro perfetto. Le precipitazioni si sono fatte subito molto intense, trasformandosi presto in un vero e proprio nubifragio, tanto da costringere la direzione gara ad esporre la. Dopo una pausa di oltre un’ora, il meteo è tornato clemente e ha permesso la conclusione della Q2.rifilando distacchi importanti a tutti.

Al secondo posto, infatti, troviamo il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 730 millesimi, quindi è terzo il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a quasi un secondo (952 millesimi). Quarta posizione per il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Asia) a 1.172, quinta per il ceco Filip Salac (Kalex Gresini) a 1.184, mentre è sesto lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 1.372, dopo che gli è stato cancellato il crono che lo aveva portato nella piazza d’onore.

Settima posizione per lo spagnolo Jorge Navarro (Kalex Flexbox) a 1.529, ottava per lo statunitense Cameron Beaubier (Kalex American) a 1.741, nona per il giapponese Keminth Kubo (Yamaha VR46 Master Camp Team) a 1.846, quindi completa la top10 il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 2.180. Ma, che fine hanno fatto i contendenti al titolo? Lo spagnolo Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo), è 11° a 2.409 dalla vetta, mentre il padrone di casa Ai Ogura (Kalex Asia) è 13° a 2.758, infine è solamente 18° lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 4.455.

Domani scatterà dalla diciannovesima casella della griglia Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans), quindi 22° un Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46) sempre più in difficoltà in questo finale di stagione, davanti ad Alessandro Zaccone (Kalex Gresini), quindi 25° Niccolò Antonelli (Kalex Mooney VR46) che ha concluso la sua Q1 nella ghiaia giapponese, mentre è 27° Simone Corsi (MV Agusta). A questo punto la classe mediana si rimbocca le maniche e punta il mirino verso la giornata di domani, con il Gran Premio che prenderà il via alle ore 6.20 italiane (le 13.20 locali).

