Grande vittoria nel Gran Premio di casa per Ai Ogura. Il giapponese trionfa a Motegi nel quint'ultimo atto del mondiale 2022 della Moto2 davanti ad Augusto Fernandez e Alonso Lopez. Dopo alcune gare abbastanza anonime della Moto2, in Giappone la classe di mezzo si riaccende, con sorprese e bei duelli. Nelle prime fasi Canet e Aldeguer partono alla grande e guadagnano tantissimo terreno sugli inseguitori, ma entrambi in poche tornate finiscono a terra. Clamorosa soprattutto la caduta di Canet che, da solo in solitaria, si ritrova nella sabbia dopo essere partito dalla pole. Per quanto riguarda le lotte, bellissimi duelli tra Ogura e Lopez e tra Lopez e Fernandez.

Sono questi tre a lottare per il podio e la vittoria. Alla fina a vincere è Ogura davanti al rivale per il titolo. Bravo il giapponese a rimanere ancorato ai primi nelle tornate iniziali, per poi sfoderare un gran ritmo nella fase centrale della corsa. Nel finale bada ad amministrare sugli altri e a conquistare il successo. Augusto però c'è. Lo spagnolo è decimo alla prima curva, poi rimette le cose a posto, rimonta e conquista il podio. Si sbarazza di Lopez e prova a riprendere Ogura, senza successo. Il giapponese grazie a questo successo accorcia le distanze portandosi a sole due lunghezze da Fernandez. Sarà un bellissimo duello fino a Valencia tra i due più forti assolutamente di questa stagione.

Chiude il podio Alonso Lopez. Bella corsa del rider del team Boscoscuro, che a tratti lotta anche con i due leader del mondiale per il successo. Ma paga alla fine i duelli e si accontneta della terza piazza. Quarto Dixon, poi Chantra e Arbolino. Tony è sesto, ottimo nelle fasi iniziali della corsa quando si ritrova anche in testa, ma alla lunga cede il passo ai migliori al momento di questa categoria. Solo settimo Acosta davanti ad Arenas. Oltre ad Arbolino, ci sono poche altre gioie per gli italiani. Solo Dalla Porta arriva al traguardo ed è 15mo. Per gli altri è dura: Vietti prosegue nel suo pessimo momento e finisce nuovamente a terra, come il suo compagno di squadra Antonelli. Ora subito a prendere l'aereo, domenica prossima si corre in Thailandia.

Tabellino

LA CLASSIFICA: Ogura, Fernandez, Lopez, Dixon, Chantra, Arbolino, Acosta, Bendsneyder, Salac, Beaubier, Roberts, Schrotter, Baltus, Dalla Porta.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Canet rimane davanti, secondo è Aldeguer. Questi due in poche curve prendono già un secondo di vantaggio su Chantra, Arbolino, Beaubier, Ogura, Lopez e Dixon. Augusto Fernandez solo decimo. Al terzo giro però Aldeguer finisce a terra e lascia Canet davanti in solitaria. Vietti solo 17mo.

- Canet se ne va. In pochi giri ha due secondi di vantaggio su Chantra, poi Arbolino, Ogura, Lopez, Dixon e Augusto Fernandez in rimonta. Ma le sorprese in queste prime fasi sono tantissime e, dopo il crash di Aldeguer, arriva anche quello di Canet.

- Gara quind riaperta. Chantra è primo, poi Arbolino, Ogura e Lopez. Fernandez è sesto. Ma è Lopez il più veloce di questi e si porta davanti a Ogura, Arbolino e Chantra. Augusto Fernandez risale in quinta posizione e cerca di recuperare sui primi. Cade Vietti.

- Succede di tutto davanti. Chantra fatica a rimanere coi primi, mentre Arbolino sbaglia e si ritrova sesto. Ogura e Lopez iniziano un gran bel duello per la prima posizione fatto di sorpassi e contro sorpassi, mentre terzo si ritrova Augusto Fernandez che a suon di giri migliori sale sul podio e insegue i due di testa. Con i problemi di Chantra e Arbolino quarto si ritrova Dixon, poi il thailandese e Tony. Settimo Acosta.

- Ogura prende qualche metro di vantaggio su Fernandez e Lopez che, anche loro, duellano alla grande a otto giri dalla fine. Ma Augusto mette alla frusta Lopez che deve alzare bandiera bianca. Finisce senza grossi scossoni: vince Lopez davanti a Fernandez e Lopez.

La statistica chiave

Era dal 2006 che un giapponese non vinceva nel Gran Premio di casa dal 2006 con Aoyama.

La dichiarazione

Augusto FERNANDEZ: "Io ho dato il massimo. Sapevo che ci sarebbe stato degrado e quindi ho spinto a tratti all'inizio. Il duello si sposta in Thailandia".

Il momento social

Il migliore

Ai OGURA: Terza vittoria stagionale per lui e settimo podio in questo 2022. Ottimo successo che gli permette di tornare a un soffio dalla testa del mondiale. La lotta ora si sposta in Thailandia.

Il peggiore

Aron CANET: Giappone indigesto per lui. Nel 2019 in quella curva perse il mondiale, stavolta butta alle ortiche la prima vittoria in carriera in Moto2. Sta iniziando a diventare un caso: pilota dai grandi mezzi che però riesce ad ottimizzare poco. Anche ad Austin era davanti in solitaria ma è finito a terra. Al Mugello storia simile. Peccato.

