Dopo tre anni di assenza la MotoGP torna in Giappone. Da Motegi i bolidi della classe regina si sfideranno per il quint'ultimo atto di questa stagione 2022. Ad Aragon abbiamo visto vincere Enea Bastianini , mentre Pecco Bagnaia ha guadagnato ben 20 lunghezze su Fabio Quartararo, che comanda sempre la generale con soli 10 punti di vantaggio sull'italiano e 17 su Aleix Espargaro, costante e ad alti livelli in ogni gara. Qui nella terra del Sol Levante non si viene da tempo e negli ultimi anni ha sempre piovuto, per cui ci sono pochi dati da poter analizzare del passato. Sarà quindi una incognita, ancor più complessa dallo strano formato del weekend: come in Argentina, per evitare problemi con l'arrivo dei cargo, il programma del venerdì prevederà una sola sessione di libere nel pomeriggio, per la MotoGP allungata a 75 minuti. Staremo a vedere se la Ducati ruscirà ad essere dominante anche in Giappone, se Quartararo avrà assorbito al meglio la botta fisica e mentale di Aragon e se Marc Marquez riuscirà ad essere competitivo. Orari alquanto mattinieri, diretta su SKY mentre TV8 farà vedere il tutto in differita.