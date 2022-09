Super Jack Miller stravince il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. L'australiano domina con una vita di vantaggio su Brad Binder e su Jorge Martin. Quarto un super Marc Marquez, che tiene botta anche sull'asciutto. Disastrosa corsa per Pecco Bagnaia : l'italiano, mai veramente competitivo, annaspa ai margini della top ten. Nel finale prova ad attaccare Quartararo, anche lui non al meglio, ma cade e porta a casa uno zero forse decisivo per il titolo. Ora il Diablo ha 18 punti di vantaggio su Gofree. Ma andiamo a dare i voti ai protagosti del Gran Premio.

Jack MILLER Voto 10 e lode: Gara migliore della carriera e con distacco. Mai si era visto un Miiler così dominante e autoritario nella sua storia. Con le altre Ducati non a posto in termini di setup dati i pochi giri sull'asciutto, lui invece trova subito la quadra e semina la concorrenza. Quarta vittoria in carriera, la prima stagionale. Veramente tanta roba.

Brad BINDER Voto 9: Il sudafricano prosegue nella sua ottima stagione. Come al solito parte bene e nel finale di gara cambia marcia e guadagna, finendo sempre in crescendo. In confronto alle altre gare però in griglia si trova nelle prime posizioni, al posto che essere nelle retrovie. Per cui conquista un podio stellare, il secondo stagionale.

Jorge MARTIN Voto 7,5: Ottima corsa dello spagnolo, però crolla sul più bello. Sembrava avere il passo per stare con Miller, nel finale cala tantissimo e viene beffato da Binder. Comunque dopo alcune corse negative si riscatta in maniera egregia.

Marc MARQUEZ Voto 9: Super gara del Cabroncito che, dopo la pole di ieri, sull'asciutto riesce a mantenersi ad altissimi livelli. L'alieno di Cervera non parte al meglio e si ritrova quinto dietro a Oliveira, ma con le unghie e con i denti tiene il ritmo del rivale per poi superarlo all'ultimo giro. Quarto posto stratosferico, che dà un morale assurdo allo spagnolo, tutt'altro che in forma ideale. Ma questa pista era una delle più complicate per il suo fisico, per cui attenzione a lui in tracciati più semplici.

Miguel OLIVEIRA Voto 6,5: Ottima corsa del portoghese, che però prende una importante paga dal compagno di squadra. La KTM va fortissimo su questa pista e in queste condizioni e lui la guida alla grande, però nel finale perde anche la quarta piazza su Marquez.

Luca MARINI Voto 7: Ormai è una certezza. Da Spielberg in poi non sta sbagliando un colpo, rimanendo sempre al vertice. Il podio e il grande risultato è lì, a breve arriverà.

Maverick VINALES Voto 6,5: Si riscatta dopo il disastro di Aragon. Prova a tenere il passo dei primi, poi molla il colpo e cala nel ritmo. Però riesce a tenere dietro Quartararo e chiude con una buona sesta piazza.

Fabio QUARTARARO Voto 6: Sufficiente, nulla più per il campione del mondo in carica. Nelle libere aveva messo in mostra un grande passo sull'asciutto, non ripetuto però oggi in gara. Il francese fatica per tutta la corsa dietro a Marini e Vinales, ma tiene sempre dietro le Ducati di Pecco e Bastianini. Bagnaia nel finale lo attacca ma sbaglia, così Fabietto si ritrova a guadagnare punti su tutti i rivali nel mondiale. Un risultato forse inaspettato, date le ultime uscite. Va quindi in Thailandia con un ritrovato sorriso e ottimismo in vista del futuro.

Francesco BAGNAIA Voto 4: Semplicemente devastante. Pecco fatica per tutta la gara, mai competitivo e sempre ai margini della top ten, in lotta con Bastianini anche lui non al meglio. Nel finale però GoFree si risveglia e prova ad attaccare Quartararo subito davanti, ma sbaglia in frenata e finisce nella ghiaia. Uno zero incredibile, assurdo, un passo falso difficile da digerire. Erroraccio dell'italiano, forse preso dalla voglia di non perdere punti dal rivale, ma chiude come peggio non avrebbe potuto un weekend molto difficile.

Enea BASTIANINI Voto 5: Come Francesco, anche la Bestia è sempre in difficoltà sulla Ducati non a posto in termini di setup. Lotta un po' col futuro compagno di squadra, ma comunque non ha un passo che gli permette qualche tipo di rimonta. Nel finale bada a portare la moto a casa. Con 49 punti di distacco da Quartararo e con quattro gare al termine, possiamo ormai escluderlo dalla lotta per il titolo.

Aleix ESPARGARO S.V: Non si può dare un voto alla gara dell'alfiere dell'Aprilia. Lo spagnolo è sfortunatissimo, con una mappa Eco impostata sulla sua Aprilia impossibile da togliere, e così va subito ai box a prendere la seconda moto. Parte ultimissimo dalla pit lane, prova la rimonta ma chiude alla fine 16mo e fuori dai punti. Primo zero stagionale per lui, devastante nel morale, soprattutto perché è un errore evitabile del suo muretto box.

Johann ZARCO Voto 4: Passa tutta la settimana e il weekend a prendersela con gli altri al posto di pensare a se stesso. In gara parte bene dalla seconda posizione, poi crolla a suon di errori. Finisce fuori dai dieci, lontanissimo anni luce dai primi e dal compagno di squadra.

