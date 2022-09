Francesco Bagnaia, incapace di trovare un buon feeling sul bagnato e relegato in , valido come quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il piemontese della Ducati ha confermato così le sue difficoltà di guida sotto la pioggia con la Desmosedici, accusando gap importanti dal resto della concorrenza in Q2 e non avvicinando mai le prestazioni dei migliori. In ogni caso poteva andare molto peggio, perché il campione mondiale Moto2 del 2018 domani avrà davanti a sé in terza fila proprio il leader del campionato Fabio Quartararo (9°) con la possibilità di attaccarlo sin dal via. Sabato davvero molto negativo al Twin Ring di Motegi per, incapace di trovare un buon feeling sul bagnato e relegato in 12ma posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2022 valido come quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il piemontese della Ducati ha confermato così le sue difficoltà di guida sotto la pioggia con la Desmosedici, accusando gap importanti dal resto della concorrenza in Q2 e non avvicinando mai le prestazioni dei migliori. In ogni caso poteva andare molto peggio, perché il campione mondiale Moto2 del 2018 domani avrà davanti a sé in terza fila proprio il leader del campionato Fabio Quartararo (9°) con la possibilità di attaccarlo sin dal via.

Qualcosa non va, non ho alcun feeling con la moto. Quest’anno non abbiamo avuto molte opportunità di guidare sul bagnato, ma dobbiamo scoprire cosa succede. So che il mio livello è molto più alto in queste condizioni“, il commento di Pecco dopo le deludenti qualifiche odierne.

"Obiettivo non è stare davanti a Quartararo ma di vincere la gara"

Parlando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, Bagnaia ha spiegato quale siano i suoi programmi per la gara: “La strategia è spingere. Cercherò di sorpassare più piloti possibile nei primi giri. Il mio obiettivo è vincere. Il mio primo obiettivo non è superare Fabio, ma vincere. Con questa prima curva partire 12° non è l’ideale. Cercherò di non sbagliare e di iniziare al meglio. L’anno scorso con la pioggia eravamo competitivi, mentre quest’anno fatico: forse con questa moto non riesco a fare del mio meglio sul bagnato, ma deve essere successo qualcosa che dobbiamo capire perché non è accettabile prendere due secondi. Il nostro livello però è un altro e sono determinato a fare meglio in gara. Il mio passo sull’asciutto era molto buono, anche se abbiamo fatto solo una sessione in quelle condizioni e quindi partirò con l’intenzione di risalire molte posizioni. Sarà importante cercare di recuperare punti in classifica, ma il mio obiettivo non è di stare davanti a Quartararo, ma di provare a vincere, anche se dovremo capire come si comporteranno le gomme“, conclude il vice-campione del mondo in carica.

