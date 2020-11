Il compito di Bastianini non sarà semplice perché dovrà tenere a bada ben tre piloti ancora in lizza per la corona iridata: Alex Lowes (staccato di 14 punti), Luca Marini (futuro compagno di squadra di Bastianini in MotoGP, che paga un margine di 17 punti) e Marco Bezzecchi (a 23 punti). A "Bestia" dunque nel GP del Portogallo basterà gestire l'ampio vantaggio sui rivali e soprattutto non incappare in errori o cadute per diventare il terzo italiano campione Moto2 dopo Franco Morbidelli (2017) e Pecco Bagnaia (2018). Ma cosa serve a Bastianini per vincere il Mondiale? Ecco tutte le combinazioni...