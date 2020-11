Come al solito una situazione molto equilibrata nella top-10. L’australiano Remy Gardner (Onexox TKKR Sag Team) si è classificato in quarta posizione a 0″281 davanti al leader del campionato Enea Bastianini, che in sella alla Kalex dell’Italtrans Racing Team si è fermato a 0″316 dal vertice. Per il romagnolo un day-1 nel quale il principale obiettivo era quello di migliorare in feeling in previsione gara, considerando che su questo tracciato nessuno ha girato per un weekend iridato come questo.