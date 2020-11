Si è conclusa anche la FP1 del GP di Portogallo, ultimo round del Mondiale 2020 di Moto2. Sul mai affrontato circuito di Portimao, i piloti della media cilindrata hanno sfruttato il tempo a disposizione per testare le moto e adattarsi alla pista lusitana. Il più veloce è stato lo spagnolo Marcos Ramirez, in sella alla Kalex del Tennor American Racing. L’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1’43″740 a precedere di 10 millesimi la Speed Up di Fabio Di Giannantonio e di 0″059 la Kalex dello Sky Racing Team VR46 di Luca Marini. Una prestazione convincente soprattutto dei due centauri italiani, che nella simulazione sul passo gara hanno fatto vedere di aver messo a punto la moto a dovere.

10 piloti racchiusi in mezzo secondo

Come al solito, sessione molto equilibrata con i primi dieci racchiusi in poco più di mezzo secondo. In quarta posizione troviamo l’australiano Remy Gardner (Onexox TKKR Sag Team) a 0″141, l’altro centauro italiano Marco Bezzecchi 0″179 sulla Kalex del team di Valentino Rossi, l’iberico Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS) a 0″271, un ottimo Nicolò Bulega sulla Kalex della squadra di Fausto Gresini a 0″290, lo spagnolo Héctor Garzó (Flexbox HP 40) a 0″438, l’altro iberico Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) a 0″539 e l’altro esponente spagnolo Jorge Martin (Red Bull Ktm Ajo) a 0″579.

I principali duellanti per il titolo, ovvero il britannico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) ed Enea Bastianini (Italtrans Racing), leader del campionato, hanno concluso in undicesima e quattordicesima posizione, con il romagnolo che ha cercato più che altro la prestazione sui long run, mentre Lowes è parso decisamente sofferente alla mano infortunata nella caduta di Valencia (Spagna). In chiave italiana, da segnalare anche il 16° posto di Stefano Manzi (MV Agusta), il 17° di Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40), il 25° di Simone Corsi (MV Agusta) e il 29° di Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing).

Moto2, FP1 Gp Portogallo - Classifica

1 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’43.740 25 25 291.8

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’43.750 23 23 0.010 0.010 289.5

3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.799 24 24 0.059 0.049 288.0

4 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’43.881 21 21 0.141 0.082 288.0

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.919 23 24 0.179 0.038 291.8

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.011 23 24 0.271 0.092 288.7

7 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.030 25 25 0.290 0.019 291.8

8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’44.178 23 24 0.438 0.148 287.2

9 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’44.279 23 24 0.539 0.101 291.1

10 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.319 22 23 0.579 0.040 289.5

11 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.354 18 19 0.614 0.035 286.4

12 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’44.389 22 22 0.649 0.035 288.0

13 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Team Moto2 SPEED UP 1’44.404 20 20 0.664 0.015 291.1

14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.468 23 23 0.728 0.064 289.5

15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.624 21 23 0.884 0.156 286.4

16 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’44.644 21 21 0.904 0.020 284.9

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’44.682 21 25 0.942 0.038 286.4

18 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’44.748 18 22 1.008 0.066 288.0

19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.827 22 23 1.087 0.079 294.2

20 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.171 8 14 1.431 0.344 289.5

21 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.410 22 22 1.670 0.239 288.0

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Pull&Bear Team Moto2 SPEED UP 1’45.456 21 21 1.716 0.046 283.4

23 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up SPEED UP 1’45.472 20 23 1.732 0.016 284.9

24 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.533 16 24 1.793 0.061 286.4

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’45.942 24 26 2.202 0.409 281.2

26 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’46.084 21 22 2.344 0.142 285.7

27 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’46.090 19 22 2.350 0.006 285.7

28 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’46.144 15 22 2.404 0.054 288.0

29 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’46.149 23 23 2.409 0.005 286.4

