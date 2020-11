Il Circus del Motomondiale, torna da oltre 20 anni in Portogallo: teatro della 14a e ultima tappa del Mondiale MotoGP. Nella classe regina, di fatto, tutto è già deciso. Lo spagnolo Joan Mir della Suzuki ha già festeggiato il titolo iridato a Valencia, ma sei piloti possono ancora giocarsi il secondo posto in campionato nell’ultima gara dell’anno e tra questi Franco Morbidelli (attualmente in piazza d’onore) e che scatterà ancora una volta in prima fila in questo straordinario 2020. Il Morbido” ha voglia di confermarsi là davanti dopo la vittoria di Valencia, la terza della sua stagione per l'italo-brasiliano, anche per mandare un chiaro messaggio a Yamaha e ribadire il concetto di un pilota in cui credere fortemente e su cui puntare in vista dell’anno prossimo.