Enea Bastianini è il campione del mondo nella classe Moto2. Un risultato fantastico per il pilota italiano che con la sua consueta regolarità è riuscito a portare a casa il massimo risultato. Nella gara di oggi a Portimao ha cercato di gestire il suo vantaggio accontentandosi del 5° posto che è valso il trionfo. Nel post gara Bastianini ha mostrato tutta la sua felicità: “E’ fantastico per me. Una stagione straordinaria. E’ stato un campionato difficile perchè il COVID ha reso tutto complicato. Oggi sono campione del mondo, è incredibile! E’ la più bella giornata della mia vita. Non so neanche quale siano le mie sensazioni in questo momento“.