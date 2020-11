Mai come in questa occasione l’equilibrio è sovrano, con tutti i marchi rappresentati nella top10. Davanti a tutti, come detto, il francese Johann Zarco con il tempo di 1:39.417, inseguito a 119 millesimi da Maverick Vinales (Yamaha) in 1:39.536 e da Aleix Espargarò (Aprilia) in 1:39.645 a 228. Quarto tempo per Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) in 1:39.692 a 275, quinto tempo per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) in 1:39.697 a 280, sesto per il campione del mondo, Joan Mir (Suzuki) in 1:39.732 a 315. Settima posizione per Andrea Dovizioso (Ducati) in 1:39.741 a 324 millesimi, ottava per lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) in 1:39.783 a 366 millesimi, quindi nono l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) in 1:39.820 a 403 millesimi e decimo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) in 1:39.888 a 471.