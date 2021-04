Un sorprendente Deniz Ōncü chiude al comando laprima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale Moto3 2021. Sullo splendido tracciato di Portimao le condizioni meteo hanno rovinato i piani di team e piloti. L’asfalto, infatti, è andato mano a mano ad asciugarsi dalla pioggia (caduta nella notte) ma le chiazze di bagnato, tuttavia, non hanno permesso ai piloti di spingere al massimo sin dall’avvio. Ad ogni modo, qualche giro interessante si è visto al termine della sessione, anche se i protagonisti della classe più leggera non hanno voluto correre rischi eccessivi.

Da questo scenario così particolare è emerso il turco del team Red Bull KTM Tech3 con il tempo di 1:56.978 con appena 47 millesimi sul ceco Filip Salac (Honda Snipers) in 1:57.025, quindi è terzo il britannico John McPhee (Honda Petronas) in 1:57.440 a 462 millesimi. Quarto l’indonesiano Andi Farid Izdihar (Honda Asia) in 1:57.579 a 601 millesimi, mentre è quinto il sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) in 1:47.686 a 698.

Sesto il primo degli italiani, Romano Fenati (Huaqvarna Max Racing) con il tempo di 1:58.282 a 1.304 dalla vetta, davanti ad Andrea Migno (Honda Snipers) settimo in 1:58.450 a 1.472. Ottavo lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Gaviota) in 1:58.477 a 1.499, quindi nono il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 1.651 e decimo il suo connazionale Yuki Kunii (Honda Asia) che chiude la top ten con un distacco di 1.759.

Si ferma in dodicesima posizione Dennis Foggia (Honda Leopard) con il crono di 1:59.034 a 2.056, quindi sedicesimo Niccolò Antonelli (KTV Avintia Esponsorama) in 1:59.562 a 2.584, mentre Riccardo Rossi (KTM BOE) chiude ventunesimo a 5.515 senza forzare. Hanno preferito non scendere in pista Stefano Nepa (KTM BOE), argentino Gabriel Rodrigo (Honda Indonesian) e gli spagnoli Jeremy Alcoba e Jaume Masià.

A questo punto la classe più leggera affila le armi in vista della seconda sessione di prove libere che si disputerà alle ore 14.15 italiane, che ci dirà qualcosa di più chiaro in vista della qualificazione alla top14.

