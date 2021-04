Dopo la doppietta di Losail, il Motomondiale sbarca in Europa su uno dei circuiti più belli e interessanti, quello di Portimao. Dal Portogallo la MotoGP torna in pista dopo le due vittorie delle Yamaha, con Quartararo e Viñales. Nonostante le vittorie delle M1, le prestazioni altalenanti delle Ducati, la vetta del mondiale di Zarco e le pessime prestazioni di Valentino Rossi , gli occhi saranno tutti sul Cabroncito Marc Marquez. Il campione di Cervera finalmente tornerà in pista: ha avuto l'ok dei medici e dopo quasi un anno sarà finalmente in pista in gara . C'è tantissima attesa sulle sue condizioni, vedremo a che livello sarà. Di seguito gli orari del weekend del Gran Premio del Portogallo. Attenzione: la MotoGP sarà alle 14, prima della Moto2, in modo da non accavallarsi con la Formula 1 che parte alle 15 da Imola.