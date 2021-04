Si è appena conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Portimao, la FP3 ha emesso i primi verdetti di questo fine settimana dell’Algarve. Il più veloce è risultato Fabio Quartararo (Yamaha) con un ottimo 1:39.044 davanti ad un redivivo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 51 millesimi, quindi è terzo Francesco Bagnaia (Ducati) a 73.

Hanno ben figurato anche Johann Zarco (Ducati Pramac) quarto a 184 millesimi, quinto Alex Rins (Suzuki) a 284, mentre brilla Luca Marini (Ducati Sky VR46 Avintia) settimo a 556. Nella classifica combinata dei tempi rimangono fuori dalla top10, e quindi saranno costretti a passare dalla Q1 (che prenderà il via alle ore 15.10) Joan Mir (Suzuki) dodicesimo a 774 millesimi, Valentino Rossi (Yamaha Petronas) quattordicesimo a 868 e Marc Marquez (Honda) subito alle sue spalle a 901. La pessima notizia riguarda l'incidente occorso nel finale del turno a Jorge Martin, rookie autore dell'ultima pole position in Qatar, che è stato protagonista di una bruttissima caduta alla curva 7. Portato al Medical Centre, i dottori lo hanno considerato unfit per la gara.

La fase decisiva delle qualifiche, ovvero la Q2, prenderà il via alle ore 15.35, andando a decidere la griglia di partenza della gara di domani. Lo spettacolo non mancherà.

Classifica e tempi FP3 Portogallo 2021

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’39.044

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1’39.095 0.051 / 0.051

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 343.9 1’39.117 0.073 / 0.022

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 348.3 1’39.228 0.184 / 0.111

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1’39.328 0.284 / 0.100

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 346.1 1’39.345 0.301 / 0.017

7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 339.6 1’39.600 0.556 / 0.255

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’39.690 0.646 / 0.090

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1’39.697 0.653 / 0.007

10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.742 0.698 / 0.045

11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 341.7 1’39.796 0.752 / 0.054

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’39.818 0.774 / 0.022

13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1’39.828 0.784 / 0.010

14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1’39.912 0.868 / 0.084

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’39.945 0.901 / 0.033

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’40.196 1.152 / 0.251

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1’40.302 1.258 / 0.106

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 340.6 1’40.343 1.299 / 0.041

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 345.0 1’41.046 2.002 / 0.703

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’41.190 2.146 / 0.144

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1’41.566 2.522 / 0.376

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 336.4 1’41.568 2.524 / 0.002

