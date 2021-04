È una bella sensazione tornare in MotoGP, con la mia squadra e la mia moto". Parole importanti quelle dell’iberico che ormai è assente dal lontano luglio 2020, quando rientrò imprudentemente a Jerez. Nel comunicato della Honda le dichiarazioni dello spagnolo: "Ho lavorato molto duramente per raggiungere questo obiettivo, e tornare in pista, molte ore in palestra e con il mio fisioterapista Carlos. Ci sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma alla fine i miei medici mi hanno sconsigliato e li ho ascoltati". L’attesa per il GP del Portogallo nella classe regina della MotoGP è tutta per lui: rientra in gara l’assoluto protagonista, il pluricampione del mondo Marc Marquez dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo tutta la passata stagione. "". Parole importanti quelle dell’iberico che ormai è assente dal lontano luglio 2020, quando rientrò imprudentemente a Jerez. Nel comunicato della Honda le dichiarazioni dello spagnolo: "".

"Passo dopo passo sto tornando"

Marquez prosegue: "Mi sono davvero concentrato sulle indicazioni dei medici e sulla comprensione del mio corpo in modo da poter tornare in MotoGP e fare ciò che amo. Ho un po’ di esperienza in Portogallo ma l’obiettivo di questo fine settimana è lavorare bene. Passo dopo passo stiamo tornando e questo è molto positivo dopo un lungo periodo di assenza".

