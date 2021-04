Essere qui di nuovo insieme a tutti voi è fantastico, sono stati mesi difficili. Ora il passo più importante è quello di tornare in sella, sento le farfalle nello stomaco". Così ". Così Marc Marquez esprime le proprie sensazioni verso il Gran Premio del Portogallo a Portimao , la terza gara stagionale del Mondiale 2021 di MotoGP che segnerà il ritorno in pista del pilota spagnolo della Honda a distanza di 271 giorni dalla caduta nel corso del GP di Spagna 2020, a Jerez, che gli costò la frattura dell'omero del braccio destro.

"Non sarò lo stesso Marquez di prima, serve tempo"

"Non aspettatevi nulla durante questo weekend - dice lo spagnolo intervenendo nella conferenza stampa ufficiale -. Non sarò ancora lo stesso Marquez di prima, sto riprendendo, c'è la riabilitazione fisica e mentale. Guidare come prima? C'era il dubbio di non poter riuscire a farlo, ma siamo tutti ottimisti, ringrazio tutti per il supporto. E' stato molto strano, soprattutto all'inizio, guardare le gare alla tv. Sono pronto, anche se non sono ancora al 100%".

