Gara tutta in salita a Portimão per. Il leader del Mondiale di MotoGP, con due vittorie su quattro in questo avvio di stagione, non ha infatti superato il Q1 in qualifica a causa di una caduta. Dovrà quindi rimontare dalla 18esima posizione in griglia e sperare di fare un miracolo per non perdere troppi punti. La caduta, durante l'ultimo giro lanciato del Q1 , in curva 5 è stato frutto di un errore ma anche delle condizioni di pista che aveva ancora alcune chiazze d'acqua presenti sull'asfalto che si stava però asciugando. Si è anche temuto per la partecipazione al GP da parte di Bastianini che però ha rassicurato tutti dopo essere stato visitato. Solo un problema al polso, ma domenica sarà regolarmente al via per la quinta prova del Mondiale.