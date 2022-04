Il weekend del Gran Premio di Portogallo di MotoGP è cominciato sotto la pioggia. Infatti la prima sessione di prove libere si è disputata su pista bagnata, una dinamica che potrebbe generare una serie di problematiche in vista del proseguo del fine settimana. Stando alle previsioni meteo, nella giornata di domenica le possibilità di gareggiare sotto l’acqua sarebbero esigue. Dunque la FP1 rischia di essere estemporanea sia per quanto riguarda la ricerca degli assetti, che nell’ottica della qualificazione diretta al Q2.

In ogni caso, i piloti hanno girato con regolarità allo scopo di cominciare a entrare nel ritmo del cosiddetto “rollercoaster” lusitano. Complessivamente sono andate molto bene le Ducati, così come Marc Marquez, come d’abitudine oltremodo competitivo in condizioni di aderenza precaria, e Miguel Oliveira, probabilmente rivitalizzato dalla combinazione bagnato-pista di casa.

Ad

Gran Premio del Portogallo Bastianini: "Bel feeling con Portimao. E occhio al meteo" 18 ORE FA

Il miglior tempo è stato appannaggio proprio di Marquez, che in queste condizioni ha dimostrato di avere margine su tutti gli avversari. Lo spagnolo ha superato di ben 365 millesimi la Suzuki di Joan Mir, propostosi nelle posizioni di vertice solo ed esclusivamente con un paio di giri veloci nei minuti conclusivi.

Merita un applauso il sorprendente Marco Bezzecchi, a lungo in testa nella graduatoria e alfine terzo nella sessione. Il portacolori del team Mooney VR46 Racing ha capitanato la muta di Borgo Panigale. Si contano, infatti, ben cinque Desmosedici nella top-ten. Ottavo Francesco Bagnaia, che però ha visto cancellato il proprio miglior passaggio a causa di una bandiera gialla. Sarebbe stato terzo. Invece, come d’abitudine, Enea Bastianini è più in difficoltà sull’umido.

Peggio ancora è andata alle Yamaha, disperse nelle retrovie della classifica. Resta però da capire se le M1 abbiano cercato la performance, oppure abbiano svolto un lavoro differente, magari in vista del pomeriggio, dove potrà essere capito qualcosa in più.

MOTOGP, GP PORTOGALLO – CLASSIFICA FP1

1. MARQUEZ Marc (Honda)

2. MIR Joan (Suzuki)

3. BEZZECCHI Marco (Ducati)

4. ZARCO Johann (Ducati)

5. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

6. VIÑALES Maverick (Aprilia)

7. MARTIN Jorge (Ducati)

8. BAGNAIA Francesco (Ducati)

9. MILLER Jack (Ducati)

10. MARQUEZ Alex (Honda)

11. BINDER Brad (Ktm)

12. MARINI Luca (Ducati)

13. GARDNER Remy (Ktm)

14. BASTIANINI Enea (Ducati)

15. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

16. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

17. ESPARGARO’ Pol (Honda)

18. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

19. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

20. RINS Alex (Suzuki)

21. FERNANDEZ Raul (Ktm)

22. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

23. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

23. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

Bastianini: "Tuffi? Ero bravo, ma sognavo la moto non i Giochi"

Gran Premio del Portogallo Bastianini, Bagnaia, Quartararo e Marquez: le 5 domande al GP di Portimao 17 ORE FA