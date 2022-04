seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo di MotoGP si è disputata con pista bagnata. Nessun miglioramento intensità della pioggia è persino aumentata. Di conseguenza è stato davvero difficile migliorare i tempi marcati nella FP1, nonostante ci sia chi c’è riuscito. Anche ladi prove libere deldisi è disputata con pista bagnata. Nessun miglioramento rispetto al mattino , dunque, e venerdì lusitano caratterizzato da tanta acqua. Anzi, per la verità l’è persino aumentata. Di conseguenza è stato davvero difficile migliorare i tempi marcati nella FP1, nonostante ci sia chi c’è riuscito.

Alfine sorride la Honda, perché la tabella dei tempi è comandata dalle due HRC di Marc Marquez e Pol Espargarò. Quest’ultimo è stato uno dei pochi a chiudere un giro con un crono migliore rispetto a quello della FP1. La competitività della RC213V in versione motoscafo è confermata anche dall’undicesima piazza di Alex Marquez. Complessivamente bene anche le Ducati, che al momento piazzano cinque piloti nella top-ten. Il più rapido sul giro secco è stato Marco Bezzecchi, il cui lampo è una gradita novità. In ogni caso, se pensiamo al passo, hanno destato un’ottima impressione entrambi i piloti del factory team, Francesco Bagnaia e Jack Miller.

Piange, invece, Yamaha. Eccezion fatta per un giro (uno di numero) del veterano Andrea Dovizioso, tutte le moto marcate col diapason sono costantemente rimaste nelle retrovie della classifica. La M1 ha lamentato una cronica mancanza di grip e prega, quindi, che domani ci possa essere il Sole. Ora come ora nessun pilota della Casa di Iwata è nella top-ten provvisoria, di conseguenza Fabio Quartararo rischia seriamente di dover passare per le forche caudine del Q1. La domanda è se la FP3 di sabato mattina si svolgerà anch’essa sotto l’acqua, quantomeno nelle condizioni del mattino odierno, oppure se tutto verrà resettato dalla possibilità di usare le slick.

MOTOGP, GP PORTOGALLO – CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2

1. MARQUEZ Marc (Honda)

2. ESPARGARO’ Pol (Honda)

3. MIR Joan (Suzuki)

4. BEZZECCHI Marco (Ducati)

5. ZARCO Johann (Ducati)

6. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

7. VIÑALES Maverick (Aprilia)

8. MARTIN Jorge (Ducati)

9. BAGNAIA Francesco (Ducati)

10. MILLER Jack (Ducati)

11. MARQUEZ Alex (Honda)

12. BINDER Brad (Ktm)

13. MARINI Luca (Ducati)

14. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

15. GARDNER Remy (Ktm)

16. BASTIANINI Enea (Ducati)

17. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

18. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

19. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

20. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

21. RINS Alex (Suzuki)

22. FERNANDEZ Raul (Ktm)

23. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

25. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

