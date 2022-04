Aron Canet centra la pole position del ben 328 millesimi di margine sullo statunitense Cameron Beaubier (Kalex American) mentre completa la prima fila il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 350. Quarta posizione per il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 409 millesimi, quinta per lo spagnolo Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 637, mentre è sesto il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 676. del Gran Premio del Portogallo , quinto appuntamento del Mondiale Moto 2022. Sul tracciato di Portimao il pilota spagnolo ha messo in mostra un ritmo impossibile per tutti, andando a rifilare oltre 3 decimi al più immediato inseguitore. Lo spagnolo del team Kalex Flexbox ha messo a segno il giro più veloce in 1:44.151 con(Kalex American)(Gas Gas Aspar) a 350.(Kalex Elf Marc VDS) a 409 millesimi, quinta per lo spagnolo Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 637, mentre è sesto il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 676.

Settimo il giapponese Ai Ogura (Kalex Idemitsu) a 747 millesimi, davanti al thailandese Somkiat Chantra a 760. Nono lo statunitense Joe Roberts (Kalex Idemitsu) a 764, mentre completa la top10 lo spagnolo Albert Arenas (Gas Gas Aspar).

Vietti 13°, indietro Acosta

Non va oltre la 13a posizione Celestino Vietti (Kalex Mooney VR46) a 925 millesimi, quindi è 17° Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) a 2.708. Scatterà dalla ventesima posizione della griglia lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), quindi 24° Romano Fenati (Boscoscuro Speed Up), 27° Simone Corsi (MV Agusta), davanti ad Alessandro Zaccone (Kalex Gresini) che sarà 28°, mentre sarà nella 30a ed ultima posizione Niccolò Antonelli (Kalex Mooney BR46). A questo punto la classe mediana si concentra in vista della giornata di domenica che si aprirà alle ore 11.10 con i canonici 10 minuti dedicati al warm-up, mentre la gara prenderà il via alle ore 15.30.

