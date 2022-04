Deniz Oncu svetta sul bagnato a Portimao e ottiene la pole position per il per il Gran Premio del Portogallo 2022 , quinto atto stagionale del Mondiale Moto3. Il giovane pilota turco del Team Red Bull KTM Tech 3, alla seconda partenza al palo della carriera nel Motomondiale (dopo il GP Stiria 2021), ha sfruttato nel migliore dei modi il vantaggio di disputare il Q1 potendo così accumulare giri in condizioni variabili e prendendo sempre più confidenza in vista del decisivo Q2.

Beffato il diciottenne indonesiano Mario Aji (Honda Team Asia), grande specialista sotto la pioggia, che può comunque ritenersi soddisfatto per la seconda posizione a soli 17 millesimi dal miglior tempo siglato da Oncu in 2’03″955. Completa la prima fila dello schieramento il sorprendente francese Lorenzo Fellon (Team Sic58), 3° a 492 millesimi dalla vetta grazie ad un ottimo ritmo con gomme rain.

Ad

Risultato di spessore anche per un altro outsider come lo spagnolo Carlos Tatay, quarto subito davanti al giapponese Tatsuki Suzuki (Team Leopard) e ad uno dei grandi favoriti per la vittoria di domani, Sergio Garcia. Il 19enne iberico del Team Aspar, primo inseguitore di Dennis Foggia in campionato, è riuscito a strappare una buona sesta piazza nonostante tre cadute in Q2.

Gran Premio del Portogallo Highside sul bagnato per Marc Marquez: il video della caduta a Portimao 3 ORE FA

Gli italiani: Rossi 7°, Migno e Foggia in quarta fila

Il migliore degli italiani è Riccardo Rossi, 7° a 1.182 dalla pole position, mentre i nostri portacolori più quotati dovranno rimontare in gara dalla quarta fila. Andrea Migno ha chiuso le prove ufficiali 11° a 1.653 dalla testa, mentre il leader iridato Dennis Foggia ha limitato i danni in un contesto sfavorevole per le sue caratteristiche superando il taglio in Q1 e poi collocandosi al 12° posto. 17° Stefano Nepa, esclusi in Q1 invece Elia Bartolini e Matteo Bertelle, rispettivamente 25° e 26° sulla griglia di domani.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP PORTOGALLO 2022 MOTO3

1. D. ONCU (TUR) 2:03.955 2. M. AJI (IND) +0.017 3. L. FELLON (FRA) +0.492 4. C. TATAY (ESP) +0.546 5. T. SUZUKI (JPN) +0.608 6. S. GARCIA (ESP) +1.050 7. R. ROSSI (ITA) +1.182 8. S. OGDEN (GBR) +1.247 9. I. GUEVARA (ESP) +1.356 10. A. SASAKI (JPN) +1.440

Gran Premio del Portogallo Bastianini e Bagnaia costretti al Q1. Oliveira il migliore in FP3 5 ORE FA