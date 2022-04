Quinto atto del mondiale 2022 della MotoGP. Il motomondiale sbarca in Europa dopo essere stato in Asia, Sud e Nord America. Si è sempre detto che il mondiale inizia nel Vecchio Continente, mentre le altre gare sono solo un "antipasto". E allora eccoci alla prima vera portata del menu: il Gran Premio del Portogallo. Sui saliscendi di Portimao vedremo l'ennesimo atto di un campionato estremamente combattuto, senza un vero leader. Chissà se da ora in Europa la musica sarà diversa. Gli orari del weekend ve li abbiamo mostrati qui, ora è tempo di analizzare i cinque argomenti prima del fine settimana.

1) Bastianini rimarrà in testa al campionato dopo Portimao?

Enea Bastianini. La Bestia ha vinto Abbiamo detto che è un mondiale senza un vero leader. E' anche vero che un protagonista assoluto di quest'inizio di stagione c'è stato e si chiama. La Bestia ha vinto due delle quattro gare iniziali , confermando ciò che di buono ha fatto vedere nel 2021. Oramai è un top rider a tutti gli effetti e si trova alla grande sulla moto 2021. Questo mezzo l'anno scorso vinse qui con Pecco Bagnaia, per cui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene e rimanere in testa al mondiale. Il morale è altissimo e, soprattutto, non ha grandi pressioni addosso. Può correre libero e questo è sicuramente un vantaggio. L'obiettivo è la top five, se dovesse arrivare qualcosa in più, meglio per lui. Ci riuscirà?

2) Bagnaia può vincere la sua prima gara?

Francesco Bagnaia in sella alla Ducati durante il GP delle Americhe 2022 Credit Foto Getty Images

Se Bastianini non ha pressioni, Bagnaia invece non può più sbagliare. Pecco è chiaramente la sorpresa in negativo di quest'inizio di stagione. Il #Gofree di fine 2021 è stato sostituito dalla versione sbiadita e spaesata. Doveva dominare, al momento è una assoluta delusione. Forse non è tutta colpa sua, dato che la moto attuale non sembra ancora all'altezza di quella precedente. Tutti stanno lavorando per migliorare, lui però deve sicuramente fare qualcosa in più. Portimao può essere la pista giusta per conquistare almeno il primo podio stagionale, ma è la vittoria il suo obiettivo. Parte da qui il suo mondiale, bisogna cambiare marcia.

3) Quartararo riuscirà a salvare, ancora una volta, la Yamaha?

Fabio Quartararo (Yamaha) Credit Foto Getty Images

I due rivali per il titolo dello scorso anno sono col morale a terra. Se Pecco è in crisi di risultati, Quartararo deve fare i conti con una crisi tecnica della Yamaha senza fine. La differenza col ducatista però è che El Diablo in quest'inizio di stagione ha fatto cose grandiose, immense, da campione assoluto. Arrivare a 6 secondi da Bastianini a Austin, quando la sua moto perdeva qualcosa come tre decimi a giro in rettilineo, è un risultato pazzesco. Nonostante ciò il francese è indietrissimo nella generale, ma soprattutto è conscio che, a meno di miracoli tecnici dal Giappone, dovrà competere per tutta la stagione con un mezzo che sul dritto e in ripartenza da fermo perde tantissimo. Fortunatamente Portimao è una pista che potrebbe regalargli gioie, anche se gli avversari competitivi saranno tanti. Proverà a stare coi primi e, se tutto andrà per il meglio, a lottare per il podio. Ce la farà?

4) Marquez, dopo Austin, potrà lottare per le posizioni che contano?

Marc Marquez Credit Foto Getty Images

Ad Austin non ha vinto, ma ha scritto un'altra pagina incredibile della sua carriera. Marc Marquez negli USA è sembrato quello dei vecchi tempi , nonostante un fisico ancora lontano dal 100%, ma forse questo non sarà mai più al massimo. Anche con i continui problemi il Cabroncito rimane un'attrazione stupenda per questo sport, uno spettacolo puro sulla moto in grado di fare cose inarrivabili per gli altri. Ora il Cabroncito va in Portogallo, su una pista che, per forza di cose, non gli ha mai regalato gioie in questi due anni. Stavolta però può essere l'occasione giusta, sempre che il mezzo lo assista. La Honda 2022 è una creatura enigmatica, fortissima su alcune piste ed estremamente in difficoltà su altre. Lo spagnolo comunque è in grado di sopperire alla mancanza del mezzo, per cui attenzione a lui in Portogallo.

5) Suzuki o KTM, chi ha più chance di stupire?

Miguel Oliveira festeggia sul podio il successo nel GP di Indonesia di MotoGP - Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

Per ultimo parliamo degli altri, partendo dalla casa di Hamamatsu. Poche storie: la Suzuki punta alla vittoria a Portimao. Le moto blu al momento sono quelle più costanti, sempre ad alti livelli. Inoltre stanno migliorando gara dopo gara, con un Rins finalmente competitivo. E' però vero che Alex è sempre stato molto incline all'errore e quindi è a rischio caduta. Molto più costante Joan Mir, anche se quest'anno al momento è dietro al compagno di squadra nella generale. Se non sbaglieranno in qualifica saranno in lotta almeno per il podio. Chi punta al grande risultato è anche la KTM: zitto zitto Binder è sempre vicino ai primi, mentre Oliveira è in grado di fare exploit incredibili come quello di Mandalika. Tra l'altro qui il portoghese ha vinto in passato, per cui occhi a lui nel GP di casa. Chi invece potrebbe giocare in difesa è la Aprilia che, dopo i fasti dell'Argentina, è tornata sulla terra. Portimao non sembra essere la pista giusta, per cui Aleix e Maverick faranno fatica ad arrivare in top ten.

