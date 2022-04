La terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo è cominciata con pista bagnata, ma sotto un cielo azzurro e con una parvenza di Sole. L’asfalto inizialmente umido ha cominciato ad asciugarsi, seppur obbligando i piloti a utilizzare pneumatici rain. Cionondimeno, proprio nel cuore del turno, su Portimao si è scatenato un acquazzone, che ha nuovamente inondato il tracciato! In altre parole, ha beneficiato della situazione chi è riuscito a far segnare un buon tempo proprio poco prima dello scroscio.

Sono tre i piloti riusciti a cambiare il proprio destino, ovvero Fabio Quartararo, Aleix Espargarò e Brad Binder. Ognuno di loro ha firmato un crono sufficiente per entrare nella top-ten, dopodiché le condizioni sono decisamente peggiorate. Sorride, a suo modo, anche Jack Miller. L’australiano è stato in grado di guadagnare qualche posizione prima del diluvio, rivelatasi decisiva per arpionare direttamente accesso al Q2.

I grandi perdenti della mattinata sono Jorge Martin e Francesco Bagnaia, i quali non erano in pista nel momento propizio. Lo spagnolo e l’italiano sono scivolati fuori dalla top-ten, così come Maverick Viñales. Dovranno prendere parte alla lotteria del Q1 nel quale saranno in palio solamente due pass per il turno decisivo delle qualifiche.

Dunque, sono già sicure di giocarsi la pole position le Ducati di Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Jack Miller; le Honda di Marc Marquez e Pol Espargarò; le Ktm di Miguel Oliveira e Brad Binder; la Yamaha di Fabio Quartararo, la Suzuki di Joan Mir e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Gli ultimi due nomi usciranno dal Q1, che prenderà il via alle 15.10.

MOTOGP, GP PORTOGALLO – CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE

1. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2. MIR Joan (Suzuki)

3. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

4. BINDER Brad (Ktm)

5. MARQUEZ Marc (Honda)

6. ESPARGARO’ Pol (Honda)

7. BEZZECCHI Marco (Ducati)

8. ZARCO Johann (Ducati)

9. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

10. MILLER Jack (Ducati)

11. VIÑALES Maverick (Aprilia)

12. MARTIN Jorge (Ducati)

13. BAGNAIA Francesco (Ducati)

14. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

15. MARQUEZ Alex (Honda)

16. MARINI Luca (Ducati)

17. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

18. GARDNER Remy (Ktm)

19. BASTIANINI Enea (Ducati)

20. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

21. FERNANDEZ Raul (Ktm)

22. RINS Alex (Suzuki)

23. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

25. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

