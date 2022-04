Marc Marquez ha chiuso davanti a tutti il venerdì di Portimao nella classifica combinata, dimostrando un ottimo feeling sui saliscendi dell’Algarve in condizioni di pista bagnata. Bilancio decisamente positivo in casa Honda al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2022, quinto atto stagionale del Mondiale MotoGP., dimostrando un ottimo feeling sui saliscendi dell’Algarve in condizioni di pista bagnata.

Il bagnato a me va bene, perché non si spinge tanto fisicamente ed è di fatto un giorno in meno nel weekend da questo punto di vista. È importante. Comunque il feeling oggi era buono. Quando piove, o lo trovi o non lo trovi, e stamattina mi sono sentito subito bene in pista. Ho fatto un tempo accettabile, quando ho spinto per un giro“, le dichiarazioni del n.93 dopo l’attività in pista odierna.

Ad

Anche oggi pomeriggio in FP2 sono uscito con la gomma usata di stamattina ed il tempo arrivava. Poi ha iniziato a piovere davvero tanto e mi sono fermato ai box. Dicono che domenica sarà asciutto, quindi non ho voluto prendere dei rischi con tanta acqua“, prosegue l’otto volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport.

Gran Premio del Portogallo Pol Espargaro comanda le FP2 a Portimao. Dovizioso 3°, Bagnaia cade 2 ORE FA

Sulle sue condizioni fisiche: “Mi sento diverso rispetto al passato. Devo guidare in un modo diverso. Fisicamente però sono ad un ottimo livello. Tra due o tre gare non migliorerò dal punto di vista fisico, la situazione ormai è questa e devo gestire ogni volta il weekend per essere al 100% la domenica”.

Il fenomeno di Cervera ha poi parlato delle sue sensazioni alla guida della nuova RC213V: “Il feeling con la moto piano piano sta tornando. Oggi per esempio ho capito subito che dovevo guidare in maniera diversa rispetto alla vecchia Honda sul bagnato per fare il tempo, ma questo non vuol dire che una sia più veloce dell’altra. Questo pomeriggio il team aveva provato qualche modifica per avvicinarsi allo stile di guida dell’altra moto, che magari non sarà più veloce ma che per me è sicuramente più comodo“.

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

La versione di Bastianini

Un apprendistato che prosegue. Enea Bastianini ha concluso al 16° posto della classifica combinata dei tempi della prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao la pioggia l’ha fatta da padrona e non è stato semplice comprendere il limite e, nello stesso tempo, avere chiara la messa a punto da seguire. Per Bastianini, attuale leader del campionato, una difficoltà in più visto che ora come ora il suo feeling con la presenza di Giove Pluvio è da perfezionare.

Una considerazione da associare anche alle difficoltà di un circuito molto tecnico come quello lusitano, caratterizzato da rapidi cambi di direzione e saliscendi notevoli. “Oggi è andata benino, potevo fare meglio, ma viste le condizioni non ho voluto esagerare perché era particolarmente pericoloso. Abbiamo fatto un piccolo step rispetto all’inizio della giornata, ma c’è ancora tanto da fare“, ha raccontato il romagnolo ai microfoni di Sky Sport.

“Ho bisogno di girare sul bagnato, però qui le condizioni d’asfalto cambiano molto, dal momento che la pista si asciuga velocemente quando non piove. Con poca acqua è divertente, ma negli ultimi cinque nella FP2 era davvero tosta per quanta pioggia c’era“, ha aggiunto il pilota nostrano.

A questo punto Bastianini confida in una FP3 asciutta domani per ottenere un crono sufficiente per entrare nella top-10 della graduatoria combinata ed essere parte direttamente della Q2.

Bastianini in esclusiva fra MotoGP, Ducati, Rossi, Sic e tuffi

Gran Premio del Portogallo FP1, Marquez più veloce sul bagnato. 3° Bezzecchi, 14° Bastianini 6 ORE FA