Incredibile crash nella gara del Gran Premio del Portogallo per la Moto2. Durante il nono giro della corsa si è scatenato un nubifragio in curva 2 del circuito di Portimao, che ha portato molti riders a scivolare e a finire nella ghiaia. Ben nove piloti sono finiti a terra, tra cui i cinque che erano davanti in quel momento, presi alla sprovvista dalla copiosa acqua caduta improvvisamente sull'asfalto.

Sono stati coinvolti nell'ordine: Canet, Beaubier, Arbolino, Fernandez, Ogura, Chantra, Lowes, Arenas e l'italiano Simone Corsi. Fortunatamente non ci sono conseguenze importanti per nessuno e tutti i piloti sono tornati ai box con le loro gambe. Subito è stata messa in mostra la bandiera rossa e la gara è stata interrotta, per poi essere ripresa circa una mezz'ora dopo.

Ad

Gran Premio del Portogallo Le pagelle: Quartararo da 10 e lode, Bagnaia stoica rimonta 16 MINUTI FA

Bastianini: "Tuffi? Ero bravo, ma sognavo la moto non i Giochi"

Gran Premio del Portogallo Quartararo e la Yamaha risorgono a Portimao. Bagnaia 8°, Bastianini out 5 ORE FA