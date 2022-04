Un weekend tremendo che porta in dote il primo zero del campionato. Dopo un sabato da incubo, contraddistinto da un brutto highside che lo ha lasciato con una mano dolorante e gli ha impedito di passare il taglio del Q2, costringendolo a partire dalla sesta fila, Enea Bastianini non riesce a raddrizzare il suo fine settimana, incappando in una scivolata in gara che lo costringe a lasciare la vetta del mondiale e vanifica una bella rimonta dalla 18a casella in griglia.

Cosa è successo?

Dopo aver rimontato ben sei posizioni in meno di due giri, Bastianini mentre era in bagarre per la 9ª posizione con le Honda di Marc Marquez e Pol Espargaro, al 10° giro esce troppo esterno toccando il cordolo in curva e perdendo l’anteriore della sua Ducati GP 21 finendo sulla ghiaia.

Gran Premio del Portogallo Quartararo e la Yamaha risorgono a Portimao. Bagnaia 8°, Bastianini out

Una caduta per fortuna innocua a livello fisico ma che lascia tanto scoramento nel morale del ‘Bestia’, che proverà a cercare riscatto fra sette giorni, in Spagna sul tracciato di Jerez de La Frontera.

