, quinto round della MotoGP 2022. L'incidente è avvenuto alla curva 8 del circuito di Portimao , sul quale piove quasi incessantemente dall'inizio del weekend di corsa. Proprio l'asfalto bagnato rappresenta la causa principale del volo del centauro della Honda ufficiale, probabilmente sbalzato in aria dopo aver essere passato col posteriore su una pozzanghera.

Una caduta dalla dinamica strana: Marc Marquez stava approcciando una delle curve più lente del tracciato, ma nonostante la bassa velocità (in quel momento era inserita la prima marcia), l'impatto è stato abbastanza spaventoso. Fortunatamente il 29enne spagnolo sta bene: si è rialzato immediatamente dopo, è tornato in pista e ha riportato la moto ai box.

È la prima caduta di Marc Marquez da quando è tornato in sella dopo il tremendo incidente del warm-up in Indonesia e il riversarsi della diplopia . Fu sfortunato il ritorno in pista ad Austin, suo feudo, quando il pluricampione spagnolo ha sbagliato la partenza dovendo rimontare tutta la gara, da ultimo a sesto. Ora un'altra complicanza, l'asfalto bagnato, nel quale ha bisogno di riacquisire fiducia, nonostante abbia sempre dimostrato grandi abilità sotto la pioggia.