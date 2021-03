Le prove libere 2 del GP del Qatar 2021 hanno dato indicazioni importanti sui possibili scenari di qualifiche e gara per quanto riguarda la prima tappa del Mondiale Moto3. Si è corso in condizioni molto simili a quelle che troveremo tra sabato e domenica, dunque i dati raccolti dai piloti in questi 40 minuti di tempo saranno estremamente determinanti per il prosieguo del fine settimana.

Kaito Toba ha firmato il miglior tempo della sessione. Il giapponese, in sella alla KTM del CIP Green Power, ha timbrato 2:04.839 e ha così incominciato al meglio la sua quinta stagione consecutiva nella cilindrata più piccola. Il nipponico ha piazzato la zampata nel 13mo dei suoi 14 giri. Alle sue spalle si è classificato lo spagnolo Jaume Masià, anch’egli in sella a una KTM (ma della Red Bull KTM Ajo), che ha accusato un ritardo di 42 millesimi. I primi sei piloti sono racchiusi in appena 102 millesimi!

L’argentino Gabriel Rodrigo è terzo sulla Honda del Team Gresini (a 0.068), lo spagnolo Sergio Garcia è quarto con la Gas Ga della Gaviota Aspar, lo svizzero Jason Dupasquier è quinto a 0.099 con la KTM cel CarXpert PruestelGP. Ottimo sesto il nostro Niccolò Antonelli: l’alfiere della Avintia Esponsorama si è distinto in sella alla KTM e accusa soltanto 0.102 di ritardo dal leader.

Andrea Migno è nono (Rivacold Snipers Team, a 0.263), Dennis Foggia 12mo (Leopard Racing, a 0.389). Pedro Acosta, primo nella FP1 e compagno di squadra di Jaume Masià, è soltanto 14mo a 0.549 e curiosamente precede Darryn Binder (15mo a 0.614) e Ryusei Yamanaka (a 0.632) com’era successo nella sessione d’apertura. Gli altri italiani: Romano Fenati 17mo a 0.649, Riccardo Rossi 21mo a 0.828, Stefano Nepa 25mo a 1.487.

