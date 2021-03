GIRO 4/22

Quartararo e Vinales passano Martin che scende in sesta piazza. Settimo Rins, poi Mir e Rossi che sta perdendo dalle Suzuki.

GIRO 3/22

Quartararo attacca e passa Martin! Ora ci prova anche Vinales. Aleix intanto si fa passare da Rossi, Rins e Mir.

GIRO 2/22

ZARCO SECONDO PASSA MILLER! Bagnaia sempre davanti, poi il francese, Miller e Martin. Quartararo quinto, poi Vinales, Rossi e Aleix ottavo. MORBIDELLI 19mo e in grande crisi!!!

GIRO 2/22

Bagnaia prova subito a prendere un po' di spazio! Male invece Morbidelli, solo 16mo e nelle retrovie. Le Yamaha sono partite malissimo!

GIRO 1/22

Pronti via e Bagnaia è in testa, poi Miller, terzo Zarco, poi Martin. QUATTRO DUCATI IN TESTA!! Dietro Petrucci cade! Quinti Aleix, poi Quartararo, Rossi e Vinales ottavo partito ancora male. Nono Rins, poi Mir.

GIRO 1/22

Piloti in griglia... semafori rossi... VIA!! SI PARTE!! COMINCIA LA GARA!!!

17.58 GIRO DI RICOGNIZIONE

Ci siamo. E' tutto pronto. GIRO DI RICOGNIZIONE!!!

17.53 LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA 1. Bagnaia 2. Quartararo 3. M. Viñales 4. Rossi 5. Miller 6. Zarco 7. Morbidelli 8. A. Espargaró 9. A. Rins 10. J. Mir 11. Nakagami 12. P. Espargaró

17.48 BAGNAIA DALLA POLE

E' Pecco Bagnaia a realizzare la pole position in Qatar, frantumando il record della pista in 1'52"772 e precedendo le due Yamaha ufficiali di Quartararo e Viñales. Sorprendente il quarto tempo di Valentino Rossi, al debutto con la Yamaha Petronas. Il Dottore apre la seconda fila davanti a Miller e Zarco. Settimo tempo per Franco Morbidelli.

17.45 - 15' ALLA PARTENZA

Buonasera a tutti dalla redazione di Eurosport. Sono Fabio PSOROULAS e benvenuti al Gran Premio del Qatar, primo atto del mondiale 2021 della MotoGP. State con noi per la diretta!

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

